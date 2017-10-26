أقام قسم الشؤون الصحية المدرسية في تعليم الرس برنامج بعنوان تقييم صحة الفم وطرق الوقاية من التسوس لطلاب التربية الخاصة وذلك بحضور مدير التعليم الأستاذ سليمان الطعيسي والمساعدين وعميد كلية العلوم الصحية التطبيقية في محافظة الرس د عبدالله الرثيع ورئيس قسم صحة الفم والأسنان بالكلية .
ويأتي ذلك ضمن ستة برامج لفحص أمراض الفم والأسنان لطلاب المرحلة الابتدائية و تطبيق الفلورايد الموضوعي و غسول الفم والتلميع الفموي والتثقيف الصحي بصحة الفم والأسنان لطلاب المرحلة الثانوية .
وفي ذات السياق قدم مدير التعليم شكره لعميد كلية العلوم الصحية التطبيقية في محافظة الرس على تعاونهم الدائم لنشر الوعي الصحي ومشاركاتهم في برامج الادارة التثقيفية والصحية.