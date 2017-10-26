وجه المدير العام للتعليم بمنطقة نجران الدكتور محسن بن علي حكمي بتشكيل لجنة لدراسة أسباب عملية تسرب الطلاب في المرحلة المتوسطة ,وذلك على ضوء النتائج والإحصائيات التي خرجت بها أرقام مؤشر دعم الأداء وقدمتها أمانة تعليم المنطقة,وقال خلال ترؤسه أمس جلسة مجلس التعليم المحلي : إن تسرب الطلاب في المرحلة المتوسطة بنسبة عالية يعتبر مؤشر كبير يجب الوقوف عليه وعلى أسبابه وعمل عدة مقارنات في عملية تسرب الطلاب بين مدارس القطاع الداخلي بنجران ومكاتب التعليم , والوقوف في نفس الوقت على جوانب التميز والإبداع وتطوير الموهبة كونها تعطي مؤشرا لجودة العملية التعليمية وتقديم التعلم بفاعلية.
وكان الدكتور الحكمي قد ترأس جلسة مجلس التعليم المحلي الذي تم من خلاله عقد الاجتماع الأول للجنة مؤشرات الأداء لعام 1438/1439 بحضور مساعديه للشؤون التعليمية والمدرسية ومديري ورؤساء الأقسام بالإدارة,وعبر الدائرة التلفزيونية مع المساعدة للشؤون التعليمية بنات وعدد من القيادات النسائية بتعليم نجران, وأكد الحكمي في مستهل الجلسة على أهمية العمل بمؤشرات الأداء مبينا دورها في القياس والتقويم والمساعدة على التطوير,والعمل على متابعة المؤشرات الخاصة بكل قسم من خلال البرنامج الإلكتروني,بعدها استعرض أمين إدارة التعليم علي الجواهرة في برنامج مرئي نتائج تحليل مؤشرات الأداء للإدارة للعام 1437/1438,أوضح من خلاله تحسن مؤشرات الأداء مقارنة بالعام الذي سبقه, وأكد على الاستمرار في خطط وبرامج التحسين والتطوير والتعزيز وصولا إلى الأداء الأفضل.