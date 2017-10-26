نظمت مدرسة عكاشة بن محصن الابتدائية ، رحلة ترفيهية لفئة الأيتام ، وأبناء الشهداء، والمرابطين ، إلى أسواق الغنيم بأبها ، بمشاركة 27 طالبا وأوضح قائد المدرسة الأستاذ ياسر الحياني ، أن هذا البرنامج يأتي ضمن إطار الشراكة المجتمعية مع المجتمع ، وبرامج أبناء الشهداء ، فيما بين رائد النشاط الأستاذ عبدالإله شار ، أن الرحلة تضمنت العديد من الفقرات الترفيهية ، والرياضية ، وتوزيع الهدايا ، والألعاب على الأطفال المشاركين في الرحلة، ووجبة إفطار مقدمة من أسواق الغنيم .
27 طالبا من أبناء الشهداء في ضيافة ” الغنيم “
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