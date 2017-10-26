نظم قسم القيادة المدرسية بمكتب التعليم في أحد رفيدة ، برنامجا تدريبيا لقادة المدارس الجدد ، تخلله زيارة ميدانية لمدرسة الإمام النووي الابتدائية ، بإشراف رئيس القيادة المدرسية في المكتب الأستاذ عبدالله بن حمران .
من جهة أخرى نفذ المكتب أربع دورات مجانية ، لطلاب المرحلة الثانوية في استراتيجيات الحل للجانب الكمي في اختبار القدرات العامة ، بتنسيق ومتابعة الأستاذ خالد بن مذي .
إلى ذلك نفذت ابتدائية الوليد بن عبد الملك ، برنامج ” رفق ” لخفض العنف ، من خلال تنفيذ عدد من البرامج ، شارك بها عدد من طلاب المدارس .