بشراكة من قسم التربية الخاصة مع مركز الخدمات المساندة للتربية الخاصة، قدمت يوم الأحد الموافق ٢ / ٢ / ١٤٣٩ هـ، دورة تدريبية بعنوان “كيفية اقرار أهلية الطالب لخدمات التربية الخاصة”.
وقد كانت الدورة بتقديم وعرض من خبراء وأخصائيين التربية الخاصة، بدءً برئيس قسم التربية الخاصة الأستاذ محمد حسن الشهري، وبإعداد وعرض من قائد مركز الخدمات المساندة الأستاذ عوض الحسن آل كشاف، ومشاركة من أخصائي التخاطب الأستاذ سليمان علي الشهري على مستوى اضطرابات التواصل، وقد كانت الفئة المستهدفة من الدورة (المرشدين الطلابيين ومشرفي الوحدة الإرشادية)، وبدأت الدورة بتوضيح المقصود من المفاهيم (التربية الخاصة – التلميذ ذو الإعاقة – الخدمات المساندة)، عقب ذلك تحدث كل متخصص في تخصصه عن مفهوم كل إعاقة على حدة، ومظاهرها وأسبابها وطرق قياسها وعلاج القابل منها للعلاج، بالإضافة إلى أهم الوسائل المساعدة والمعينة لذوي الإعاقة، وختمت الدورة بتقديم آليات استحقاق الأهلية واشتراطات القبول، وآلية التحويل من المدرسة وإلى مركز الخدمات المساندة.
كما قدم الأستاذ محمد الشهري شكره للحاضرين ولمقدمي الدورة التدريبية، كما قوبلت الدورة بترحيب من المرشدين الطلابيين ومشرفي الوحدة والإرشاد، كما قدم الأستاذ عبدالعلام عرار الفلقي رئيس قسم التوجيه والإرشاد باسمه واسم قسم وحدة التوجيه والإرشاد شكره وتقديره لرئيس قسم التربية الخاصة ولقائد مركز الخدمات المساندة الأستاذ عوض الحسن آل كشاف، ولأخصائي التخاطب الأستاذ سليمان الشهري، على كل ما قدموه من معلومات وإرشادات مهمة في سبيل خدمة أبناء الوطن المحتاجين لخدمات التربية الخاصة المساندة.
وطالب “الفلقي” أن يكون هُناك دورات من هذا النوع بشكل مكثف للمرشدين في الميادين التعليمية نظراً لضرورتها، وقد قابل الأستاذ محمد حسن الشهري كل المطالب بالقبول، قائلاً: أننا مدركين حجم السؤولية التي تقع على عواتقنا وعواتق المرشدين في الميدان في الكشف وتقديم كافة الخدمات لفئة غالية ومهمة من فئات المجتمع، متى وجدوا منا الرعاية والإهتمام أصبحوا من الأسوياء وأفراد ناجحين في المجتمع، راجياً من الله أن تنعكس هذه الدورات التدريبية بالإيجاب على الطلاب المحتاجين في الميدان التعليمي لخدمات التربية الخاصة المساندة.