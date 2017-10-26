تختتم صباح اليوم الخميس فعاليات البرنامج التدريبي للمرشدين الصحيين ضمن برامج ومبادرات الصحة المدرسية التي تنظمها الإدارة العامة للتعليم بمنطقة تبوك بالتعاون مع المديرية العامة للشئون الصحية بمنطقة تبوك تحت شعار “نعمل معاً.. لتعزيز صحة النشء” والذي استمر لمدة يومين على مسرح تعليم تبوك.
وأكد المساعد للشؤون المدرسية بتعليم تبوك المكلف د.صالح أبو هاشم في مستهل افتتاح البرنامج على أهمية تعزيز صحة الطلاب بما يسهم في زيادة تحصيلهم الدراسي من خلال تقديم برامج مميزة مع المراقبة المستمرة لحالتهم الصحية ، من جهته أشار المساعد لشؤون الصحة العامة بصحة تبوك د. موسى الحكمي إلى ضرورة بناء الشراكات الفاعلة مع القطاع التعليمي بما يضمن جودة الخدمات الصحية المقدمة في المجتمع المدرسي ، هذا ويشارك في البرنامج 519 مرشد ومرشدة صحية في مدارس تبوك وقراها .
وفي هذا السياق بدأ البرنامج فعالياته في تدريب المرشدات الصحيات بقاعة الأنشطة والفعاليات بتعليم البنات حيث يشتمل البرنامج الذي يقدمة نخبة من الأطباء والطبيبات المختصين في مجال الصحة العامة على التعريف بمبادرة رشاقة والاجراءات التنفيذية ومهام واجراءات المرشد الصحي في عمل الصحة المدرسية والمبادرة الوطنية للوقاية من تسوس الاسنان والتغذية والنشاط البدني في السن المدرسي وأهمية التطعيمات وتهيئة البيئة الصحية المدرسية والإسعافات الأولية والتثقيف الصحي .
تدريب 529 مرشدا ومرشدة صحية في مدارس تعليم تبوك
صحيفة التعليم الإلكترونية : تبوك - فائز التمامي
تختتم صباح اليوم الخميس فعاليات البرنامج التدريبي للمرشدين الصحيين ضمن برامج ومبادرات الصحة المدرسية التي تنظمها الإدارة العامة للتعليم بمنطقة تبوك بالتعاون مع المديرية العامة للشئون الصحية بمنطقة تبوك تحت شعار “نعمل معاً.. لتعزيز صحة النشء” والذي استمر لمدة يومين على مسرح تعليم تبوك.
تختتم صباح اليوم الخميس فعاليات البرنامج التدريبي للمرشدين الصحيين ضمن برامج ومبادرات الصحة المدرسية التي تنظمها الإدارة العامة للتعليم بمنطقة تبوك بالتعاون مع المديرية العامة للشئون الصحية بمنطقة تبوك تحت شعار “نعمل معاً.. لتعزيز صحة النشء” والذي استمر لمدة يومين على مسرح تعليم تبوك.
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