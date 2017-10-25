هنأ المدير العام للتعليم بمنطقة الجوف الأستاذ فواز بن صالح السالم الطالبات الفائزات في مسابقة تصميم الألعاب التعليمية لبرنامج “جلوب البيئي” على مستوى المملكة للمرحلتين المتوسطة والثانوية وهن: رنيم بنت محمد المغرق من مدرسة الثانية الثانوية بسكاكا، شهد بنت فهد الكبيدان من مدرسة العاشرة المتوسطة بسكاكا. وقالت مديرة إدارة نشاط الطالبات الأستاذة نورة بنت محمد المسباح أن هذه المسابقة تعزز العديد من المهارات لدى الطالبات، وتخلق روح الحماس والتحدي لديهن، وأشادت بجهود كل من تعاون مع الطالبات من مدارسهن ومن قائدة معهد الأمل الأستاذة صلفة الرويلي والمعلمة آسيا اللاحم.
ومن جانبها أوضحت منسقة مسابقة جلوب البيئي الأستاذة جفيلة بنت ممدوح السلطان أنه تم تنفيذ العديد من الورش والبرامج التدريبية والمتابعة المستمرة حتى تصل الطالبات إلى مستويات عالية في المسابقة الوزارية التي استضافتها إدارة تعليم الخرج، حيث شارك بالمسابقة 14 طالبة في المرحلة المتوسطة و 21 طالبة في المرحلة الثانوية.
إدارة “تعليم الجوف” تهنئ الطالبات الفائزات بمسابقة تصميم الألعاب التعليمية
صحيفة التعليم الإلكترونية : الجوف
هنأ المدير العام للتعليم بمنطقة الجوف الأستاذ فواز بن صالح السالم الطالبات الفائزات في مسابقة تصميم الألعاب التعليمية لبرنامج “جلوب البيئي” على مستوى المملكة للمرحلتين المتوسطة والثانوية وهن: رنيم بنت محمد المغرق من مدرسة الثانية الثانوية بسكاكا، شهد بنت فهد الكبيدان من مدرسة العاشرة المتوسطة بسكاكا. وقالت مديرة إدارة نشاط الطالبات الأستاذة نورة بنت محمد المسباح أن هذه المسابقة تعزز العديد من المهارات لدى الطالبات، وتخلق روح الحماس والتحدي لديهن، وأشادت بجهود كل من تعاون مع الطالبات من مدارسهن ومن قائدة معهد الأمل الأستاذة صلفة الرويلي والمعلمة آسيا اللاحم.
هنأ المدير العام للتعليم بمنطقة الجوف الأستاذ فواز بن صالح السالم الطالبات الفائزات في مسابقة تصميم الألعاب التعليمية لبرنامج “جلوب البيئي” على مستوى المملكة للمرحلتين المتوسطة والثانوية وهن: رنيم بنت محمد المغرق من مدرسة الثانية الثانوية بسكاكا، شهد بنت فهد الكبيدان من مدرسة العاشرة المتوسطة بسكاكا. وقالت مديرة إدارة نشاط الطالبات الأستاذة نورة بنت محمد المسباح أن هذه المسابقة تعزز العديد من المهارات لدى الطالبات، وتخلق روح الحماس والتحدي لديهن، وأشادت بجهود كل من تعاون مع الطالبات من مدارسهن ومن قائدة معهد الأمل الأستاذة صلفة الرويلي والمعلمة آسيا اللاحم.
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