أصدر وزير التعليم الدكتور أحمد العيسى مدير عام برنامج فطن، توجيه بحل الهيكل التنظيمي للبرنامج ووقف الخطة التنفيذية، والخطة التشغيلية للبرنامج اعتباراً من اليوم.كما قرر مدير البرنامج، حسب توجيهات معالي وزير التعليم، إعادة تشكيل هيئة مركز الإستشارات للبرنامج اعتبارا من اليوم. ووجه معالي الدتور أحمد العيسى، وزير التعليم، الشكر لجميع العاملين ببرنامج فطن في الميدان خلال عملهم بالفترة الماضية متمنيا لهم التوفيق.
ومن جانبه أكد المتحدث الرسمي لوزارة التعليم مبارك العصيمي إنه سيتم إعادة تنظيم الخطة التنظيمية والتشغيلية لبرنامج فطن، حيث يستأنف البرنامج عمله وبرامجه مع بداية الفصل الدراسي الثاني. وأضاف “سيقدم برنامج فطن في المرحلة القادمة حقائب تدريبية للمعلمين والطلاب بناء على متطلبات الميدان وينفذ برامج فكرية وسلوكية واجتماعية”.
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وزير التعليم يوجه بإيقاف برنامج فطن وحل هيكله التنظيمي
صحيفة التعليم الإلكترونية : جدة - عطية الكحيلي
أصدر وزير التعليم الدكتور أحمد العيسى مدير عام برنامج فطن، توجيه بحل الهيكل التنظيمي للبرنامج ووقف الخطة التنفيذية، والخطة التشغيلية للبرنامج اعتباراً من اليوم.كما قرر مدير البرنامج، حسب توجيهات معالي وزير التعليم، إعادة تشكيل هيئة مركز الإستشارات للبرنامج اعتبارا من اليوم. ووجه معالي الدتور أحمد العيسى، وزير التعليم، الشكر لجميع العاملين ببرنامج فطن في الميدان خلال عملهم بالفترة الماضية متمنيا لهم التوفيق.
أصدر وزير التعليم الدكتور أحمد العيسى مدير عام برنامج فطن، توجيه بحل الهيكل التنظيمي للبرنامج ووقف الخطة التنفيذية، والخطة التشغيلية للبرنامج اعتباراً من اليوم.كما قرر مدير البرنامج، حسب توجيهات معالي وزير التعليم، إعادة تشكيل هيئة مركز الإستشارات للبرنامج اعتبارا من اليوم. ووجه معالي الدتور أحمد العيسى، وزير التعليم، الشكر لجميع العاملين ببرنامج فطن في الميدان خلال عملهم بالفترة الماضية متمنيا لهم التوفيق.
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