أنقذت الطالبة ترف بنت فهد البراك بمدرسة العاشرة المتوسطة والتاسعة الثانوية بمدينة سكاكا زميلتها التي تعرضت للإغماء داخل دورة للمياه في المدرسة، حيث قامت بالصعود على أعلى باب دورة المياه وفتح الباب، وبالتعاون مع المعلمات تم تقديم الإسعافات الأولية للطالبة المصابة. وهنأت مساعدة المدير العام للتعليم بمنطقة الجوف للشؤون التعليمية الدكتورة جميلة بنت كساب الشايع اتصال هاتفي اليوم قائدة المدرسة الأستاذة عبير بنت جمعه العلي بسلامة الطالبة، وأشادت بشجاعة الطالبة وإيثارها وتعاونها مع القائدة والمعلمات حتى تم إنقاذ الطالبة.
كما كرمت اليوم قائدة المدرسة الطالبة ترف وبحضور والدة الطالبة المصابة، والتي قدمت جزيل الشكر لما قدمته الطالبة ترف البراك والتي قامت بإنقاذ زميلتها .