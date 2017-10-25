عقد رئيس قسم التربية الخاصة بكلية التربية بجامعة الملك سعود سعادة الدكتور د.نبيل بن شرف المالكي, لقاء مفتوح مع طلاب وطالبات الدراسات العليا حيث نظم اللقاء منسوبي قسم التربية الخاصة, بالتعاون مع وحدة الأنشطة الطلابية بكلية التربية , ومع نادي التربية الخاصة.
بدأ اللقاء بكلمة ترحيبية للدكتور / نبيل المالكي مشرف رئيس قسم التربية الخاصة , حيث شكر الدكتور المالكي أعضاء هيئة التدريس بالقسم على حرصهم الدائم على تفعيل التواصل مع طلاب وطالبات الدراسات العليا بالكلية لما فيها من فائدة علمية واجتماعية في العملية الأكاديمية.
وأضاف المالكي أن على الطالب ادارة الوقت وكيفية استغلاله والاطلاع في ثقافة التخصص يأتي ذلك بأهمية سير الحياة الجامعية.
ثم بعد ذلك تحدث المالكي عن تاريخ قسم التربية الخاصة ودور قسم في تخريج كادر علمي متميز قادر على التغلب للعقبات التعليمية و وأضاف أن اللقاء يأتي حرصاً من إدارة القسم على التواصل المباشر بين طلاب الدراسات العليا وأعضاء هيئة التدريس, مبيناً أن اللقاء فرصة للاستماع الى استفسارات طلاب وطالبات البكلوريس وطلاب وطالبات الدراسات العليا وطرح اقتراحاتهم.
بعد ذلك أجاب على أسئلة واستفسارات الحضور كلاً من : سعادة الدكتور نبيل المالكي وأعضاء هيئة التدريس كلاً من الدكتور د.عبدالكريم الحسين , مقرر لجنة الدراسات العليا وسعادة الدكتور علي حنفي مقرر لجنة الخطط البحثية وسعادة الدكتور د.بدر السحيمي مشرف نادي التربية الخاصة ,وسعادة الدكتور حمود المغيرة مقرر لجنة الارشاد الاكاديمي.