اختتمت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة مكة المكرمة اليوم الأربعاء الخامس من شهر صفر لعام ١٤٣٩هـ فعاليات برنامج مؤشرات الأداء المدرسي (الكمي/النوعي) والذي استمر لمدة أربعة أيام مستهدفاً أخصائي وأخصائيات الآداء المدرسي بالإدارات التعليمية من كافة مناطق ومحافظات المملكة العربية السعودية وذلك بهدف شرح وتجويد مؤشرات منظومة قيادة الآداء المدرسي من خلال ورش العمل المنفذة ليتم من خلالها الإجابة على التساؤلات ومناقشة المقترحات .
استهل البرنامج الزمني بورقة عمل بعنوان ( مؤشر الزيارة الفنية لمشرف القيادة المدرسية، بطاقة مشرف القيادة المدرسية ) من تقديم مشرف عموم القيادة المدرسية المدرب عايض الشمراني والتي تطرق فيها إلى أهم أعمال منسق ومشرف القيادة المدرسية والتي تتمثل في تدريبه ومتابعة واستكمال إدخال بيانات المدارس والتأكد من صحتها والتواصل مع قادة المدارس وتقديم التغذية الراجعة المستمرة وتقديم الحلول من خلال تحليل المؤشرات ومراجعتها ومتابعة إدخالها حسب الجدول الزمني وإتمام المهام الواردة في بطاقة مشرف القيادة.
هذا وقد سلط المدرب الضوء على عناصر بطاقة مشرف القيادة المدرسية ، ومبيناً المقصود بالإجراءات في المرحلة الابتدائية ومجموعات التعلم المهنية وفاعليتها الداخلية والأدوات التي يستخدمها مشرف القيادة لتقويم البطاقة . متمنياً أن تؤتي هذي الورقة ثمارها ونفعها للجميع .
فيما قدمت مساعد مدير عام التعليم للشؤون التعليمية الدكتورة آمنة محمد الغامدي كلمة، شكرت من خلالها مشرفات القيادة المدرسية على تفاعلهن الملحوظ المميز وحضورهن المتألق في هذا اللقاء الرائع والذي يأتي في إطار تحقيق رؤية ٢٠٣٠م والارتقاء بالمستوى التعليمي وتطوير الآداء ، متشرفةً باستضافة برنامج مؤشرات الأداء المدرسي (الكمي/النوعي) بتعليم مكة والذي يعتبر من أهم البرامج الفاعلة التي تسهم بشكل كبير في جودة المخرجات .
كما أبانت الغامدي بأن مانراه اليوم في هذا اللقاء ماهو إلا عملية تكاملية بين الإدارة العامة للإشراف التربوي وإدارات الإشراف ومكاتب التعليم في الإدارات التعليمية وذلك بهدف تحقيق أهداف الوزارة المنشودة ، موضحةً بأن تصميم منظومة مؤشرات قيادة الآداء الإشرافي المدرسي تدعم عمل المشرف التربوي وقائد المدرسة وتضمن منهجية أعماله وتسهم بصورة مستمرة في تحقيق التحسن النوعي للآداء التعليمي.
جديرٌ بالذكر بأن اللقاء تضمن تنفيذ العديد من ورش العمل والمداخلات والأطروحات الإثرائية من قبل منسقي ومنسقات القيادة المدرسية .
وفي ختام البرنامج ألقى مديرإدارة القيادة المدرسية بالوزارة الأستاذ محمد عبدالرحمن المشعف كلمةً بين فيها أهمية عمل القيادة المدرسية ومدى فاعليتها وفاعلية عمل قادة المدارس والمشرفين التربويين والمسند إليهم الإشراف على جودة تطبيق الإصدار الخامس لمنظومة برنامج قيادة مؤشرات الآداء الإشرافي المدرسي ، كما تقدم بجزيل الشكر لسعادة مدير عام التعليم بمنطقة مكة المكرمة الأستاذ محمد بن مهدي الحارثي ومساعد الشؤون التعليمية الدكتور طلال الحربي ومساعدة الشؤون التعليمية الدكتورة آمنة محمد صالح الغامدي ومديرة إدارة الإشراف التربوي لمياء بشاوري ورئيس قسم القيادة المدرسية بتعليم مكة الأستاذ أحمد الصبحي ورئيسة قسم القيادة المدرسية بتعليم مكة لطيفة الفيفي على حسن الاستقبال وطيب الحفاوة باستضافتهم الجميلة لهذا اللقاء التوضيحي والمهاري ، والشكر الموصول لمدير عام الإشراف التربوي بالوزارة (بنين) الأستاذ فهد بن حسن المقرن ومديرة إدارة التخطيط والتطوير بالإدارة العامة للإشراف التربوي بالوزارة الأستاذة أمل الرجيع ومساعدة مدير عام الإشراف التربوي (بنات) الأستاذة شذى محمد البريه ورئيس فريق المؤشرات الدكتور لطفي بن صالح المرضي ومدير إدارة الإشراف التربوي بتعليم مكة الأستاذ عمر الأحمدي وجميع التربويين والتربويات ممن شاركوا بتقديم أوراق عمل أثرت هذا اللقاء التربوي الفاعل ، والشكر موصول لمشرف تقنية المعلومات بتعليم مكة المدرب سعيد الأحمري ومشرف عمرم القيادة المدرسية المدرب عايض الشمراني وكافة فريق العمل والذي ساهموا في إنجاح هذا اللقاء التربوي .
بينما تقدمت مساعدة مدير عام الإشراف التربوي بوزارة التعليم الأستاذة شذى البريه ببالغ شكرها لمنسوبي ومنسوبات تعليم مكة وعلى رأسهم مدير عام التعليم بمنطقة مكة المكرمة الأستاذ محمد بن مهدي الحارثي ومساعدة الشؤون التعليمية الدكتورة آمنة محمد صالح الغامدي وكافة فريق العمل على حسن الاستضافة وطيب الحفاوة ، مشيدةً بجهود مديرة إدارة الإشراف التربوي لمياء بشاوري ورئيسة قسم القيادة المدرسية لطيفة الفيفي وفريق عملهما المميز وكل من قدم يد العون لإنجاح هذا اللقاء المثمر بإذن الله ، متمنيةً للجميع دوام التوفيق والنجاح .
هذا وقد عبرت مديرة إدارة الإشراف التربوي لمياء بشاوري عن جزيل شكرها لمنسوبات إدارة الإشراف التربوي ومنسوبات قسم القيادة المدرسية وعلى رأسهن رئيسة القسم لطيفة الفيفي على جهودها وجهود فريق عملها المميز في حسن تنظيمهن لهذا اللقاء وذلك بهدف إخراجه في أبهى صورة بما يليق بالإدارة العامة للتعليم بمنطقة مكة المكرمة .
وأخيرًا قدمت طالبات تعليم مكة فقرة إنشادية بثت الفرح والسرور في نفوس الضيفات الكريمات وجرى تقديم شهادات الشكر والتقدير للمشاركات في البرنامج تثميناً لجهودهن المميزة التي يشار إليها بالبنان وتفاعلهن الإيجابي الجميل والذي يصب في مصلحة طلابنا وطالباتنا التعليمية .