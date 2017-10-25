وقع الأستاذ مهيدب المهيدب مدير مكتب وفاء لرعاية الطلاب والطالبات من أبناء وبنات شهداء الواجب ومنسوبي التعليم المتوفين بالإدارة العامة للتعليم بمنطقة الرياض وثيقة اتفاقية مع مدارس دار النهل الأهلية ويمثلها مالك المدارس الأستاذ عبد العزيز بن عبدالله العريفي حيث تضمنت الإتفاقية تقديم 50 منحة دراسية مجانية للبنات من ذوي شهداء الواجب ومنسوبي التعليم المتوفين المسجلين ببرنامج نور .
وأكد ” المهيدب ” أن مدير عام التعليم بمنطقة الرياض الأستاذ حمد الوهيبي وجه بتسخير كافة الإمكانات الممكنة من خلال مكتب وفاء لتقديم الرعاية لأبناء وبنات شهداء الواجب ومنسوبي التعليم المتوفين ، مؤكداً على أهمية بذل كل الجهد للعناية بهاتين الفئتين الذين قدموا للوطن أرواحهم من خلال شهداء الواجب ، أو كانوا معلمين خدموا العلم والتعليم وساهموا في بناء أجيال المستقبل ، وتقديم الرعاية الأبوية لهم نفسياً وصحياَ وتعليمياً واجتماعياَ ومادياً .. وتوفير ما يحتاجونه من خدمات تحقيقاً لرسالة المكتب وأهدافه التي أنشأ من أجلها ، مقدماً شكره للمدارس على مبادرتهم بالمنح الدراسية متمنيًا لهم دوام التوفيق .
توقيع اتفاقية شراكة مجتمعية بين مكتب وفاء بالرياض ومدارس دار النهل
صحيفة التعليم الإلكترونية : الرياض - عبدالرحمن الزهراني
وقع الأستاذ مهيدب المهيدب مدير مكتب وفاء لرعاية الطلاب والطالبات من أبناء وبنات شهداء الواجب ومنسوبي التعليم المتوفين بالإدارة العامة للتعليم بمنطقة الرياض وثيقة اتفاقية مع مدارس دار النهل الأهلية ويمثلها مالك المدارس الأستاذ عبد العزيز بن عبدالله العريفي حيث تضمنت الإتفاقية تقديم 50 منحة دراسية مجانية للبنات من ذوي شهداء الواجب ومنسوبي التعليم المتوفين المسجلين ببرنامج نور .
وقع الأستاذ مهيدب المهيدب مدير مكتب وفاء لرعاية الطلاب والطالبات من أبناء وبنات شهداء الواجب ومنسوبي التعليم المتوفين بالإدارة العامة للتعليم بمنطقة الرياض وثيقة اتفاقية مع مدارس دار النهل الأهلية ويمثلها مالك المدارس الأستاذ عبد العزيز بن عبدالله العريفي حيث تضمنت الإتفاقية تقديم 50 منحة دراسية مجانية للبنات من ذوي شهداء الواجب ومنسوبي التعليم المتوفين المسجلين ببرنامج نور .
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