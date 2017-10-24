شاركت عدد من مدارس التعليم العام للبنات بمكة الكرمة بأعمال مميزة في المعرض التوعوي الذي أقامته مدينة الملك عبدالله الطبية بالتعاون مع هيئة الهلال الأحمر السعودي والشؤون الصحية المدرسية بتعليم مكة بمناسبة الشهر العالمي للتوعية بمرض سرطان الثدي ..
ويهدف البرنامج إلى توعية السيدات وتعريفهن بأهمية الكشف المبكر والتقليل من الإصابة بسرطان الثدي من خلال كشفه مبكرا وتحديد أسباب الإصابة وطرق علاجها من خلال برامج توعوية تم إقامتها وصاحبها معرض وورش عمل منوعة عن الفحص المبكر للثدي .
وقالت مساعد مدير الشؤون الصحية المدرسية بتعليم منطقة مكة المكرمة رضية الخطابي أن مدارس تعليم البنات تفاعلت بشكل لافت مع المعرض بمشاركاتها بعدد كبير من المجسمات والأعمال واللوحات التوعوية التثقيفية والتي جاءت بأيدي الطالبات .
مشيرةً إلى أن الفعالية تميزت بحضور عدد من منسوبات تلك المدارس واللاتي استفدن مما قُدم من معلومات طبية وتوعوية حول هذا المرض وطرق تشخيصه وعلاجه والذي يهدف لرفع المستوى المعرفي لدى السيدات عموماً ويستهدف منسوبات التعليم على وجه الخصوص ..