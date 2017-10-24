أكد المدير العام للتعليم بمنطقة الجوف الأستاذ فواز بن صالح السالم أهمية تقديم المبادرات والمشاريع والنماذج والأفكار المميزة في المدارس. وأكد خلال اللقاء الذي نظمته وحدة تطوير المدارس “بنين” أن الإدارة تسعى إلى تحسين وتطوير الواقع التعليمي والإداري وتطمح إلى تقديم صورة مميزة للتعليم بمنطقة الجوف، ورفع مستوى الطلاب والطالبات للمستوى المأمول. وأضاف: “أن ذلك يتطلب نوعية من التعلّم تختلف عن التعلّم التلقيني الذي اعتاد عليه الطلاب، تماشياً مع الرؤية التطويرية للوطن الغالي 2030، والمتغيرات المعاصرة التي تتطلب أن نكون مواكبين لها، وأن يكون نوع التعلم فيه مشاركة للطلاب، وفيه تأسيس وتقوية للجانب المهارى وليس الجانب المعرفي فقط وأشار إلى أن المعرفة الآن أصبحت متاحة للجميع وفي متناول اليد، والقضية المهم الآن كيف نمد الطلاب بالمهارات اللازمة للحياة بحيث يكون الطالب متحمل للمسؤولية وأكثر مشاركة، ويكون لديه مهارات اجتماعية ومهارات تقنية يتعامل معها مع الانفجار المعرفي بطريقة إيجابية، ويكون لديه مهارات التفكير التحليلي والناقد والإبداعي ويستطيع أن يتمايز و يقيم الأفكار التي تأتيه، ويرد الأفكار الخاطئة بحيث لا يصبح في يد العابثين داخل الوطن أو خارجه، وأن يكون لديه القدرة بتحديد الصح من الخطأ ولا يصبح ببساطة معبر للأفكار التي تأتيه وتلعب به”.
من جانبه أوضح مدير وحدة تطوير المدارس “بنين” الأستاذ حمود بن الحميدي الشمري دعم وتمكين شركة تطوير للخدمات التعليمية المنفذ لمشروع الملك عبدالله بن عبدالعزيز لتطوير التعليم لمدارس تطوير لتحقيق أهداف القيادة الرشيدة وفق برنامج التحول الوطني ٢٠٢٠ ورؤية المملكة ٢٠٣٠، بتقديم تعليم نوعي وجودة عالية وبناء مواطن صالح معتز بدينه ووطنه كما هو مخطط له، وقال سوف يتم في نهاية العام قياس مخرجات البرنامج و نسبة النجاح ومدى إمكانية تعميمه على باقي مدارس المنطقة، كما قدم عرضاً عن استراتيجية وحدة تطوير المدارس. وقدم مشرف وحدة تطوير المدارس الأستاذ عبدالله ونس السعران مبادرة وحدة تطوير المدارس بالجوف واستراتيجية التخطيط للفهم، كما قدم مشرف وحدة تطوير المدارس الأستاذ مناع الزيد برنامج مجتمعات التعلّم المهنية وتم عرض البرنامج الحاسوبي الذي صممه الأستاذ طلال العنزي لقياس المهارات.
وتنوعت فقرات اللقاء حيث احتوت على لقاء حواري قدمه مشرفي وحدة تطوير المدارس الأستاذ شامخ الشامخ والأستاذ مناع الزيد بمجموعة من قادة ومعلمي مدارس وحدة تطوير. وفي ختام اللقاء، تركزت استفسارات ومداخلات قادة مدارس تطوير في جلسة المداخلات التي أدارها مشرف وحدة تطوير المدارس الأستاذ علي بن عبد الرحمن الرويلي، حول المهارات المقررة من الوزارة، وتدوير مدراء المدارس خاصة تطوير، واستقطاب الكفاءات التعليمية والإدارية لمدارس تطوير، وإبقاء الكفاءات المميزة في مدارس تطوير، وعقد ورش عمل لدراسة سلبيات وإيجابيات التدوير، وآلية استقطاب المعلمين إلى مدارس تطوير، ورغبة المعلمين للنقل إلى مدارس تطوير، وعملية تدوير مدراء مدارس تطوير فيما بينها، وإمكانية استثناء التدوير من لديه برامج وزارية، وصلاحيات قيادة المدارس، وعن خطة التوسع في مدارس تطوير.