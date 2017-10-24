وجه مدير عام التعليم في منطقة عسير الأستاذ جلوي آل كركمان ، مدارس المنطقة ، بتنفيذ مبادرة الشراكة بين المدرسة مع الأسرة والمجتمع ” ارتقاء” ، مضيفا أن هذه المبادرة تعد إحدى مبادرات برنامج التحول الوطني لوزارة التعليم المنبثق من رؤية المملكة 2030 .
من جانبه أوضح مدير وحدة الشراكة بتعليم عسير الدكتور أحمد العُمري ، أن المبادرة تهدف إلى تمكين مشاركة المدرسة مع الأسرة والمجتمع في العملية التربوية والتعليمية ، ودورها في تعزيز القيم والهوية الوطنية ، لافتا أن متطلبات التنفيذ تشمل ميثاق الشراكة بين المدرسة مع الأسرة والمجتمع ( الحقوق والواجبات والمسؤوليات ) ، والدليل التنظيمي والإجرائي .