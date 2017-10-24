قدّم سعادة محافظ الزلفي الأستاذ مسفر الضويحي التهنئة والمباركة لمدير تعليم الزلفي بمناسبة حصول إدارة التعليم على أربعة مراكز متقدمة في جائزة التعليم للتميز في دورتها الثامنة والتي تمثلت بحصول المشرف التربوي سويد بن محمد الباتل على جائزة التعليم للتميز فئة المشرف التربوي، وبدر بن دخيل الملحم فئة المعلم من ثانوية الرياض، والطالبة لمياء بنت سعود المقحم من ثانوية التحفيظ الأولى فئة الطالبة، والابتدائية الثانية وقائدتها مريم بنت عثمان العثمان فئة الإدارة والمدرسة المتميزة.
ومن جهته عبرّ مدير التعليم بالإنابة الأستاذ حمد الناصر عن بالغ شكره وتقديره لسعادة محافظ الزلفي على هذه اللفتة الكريمة والتي تعزز من جهود وإسهامات العاملين في ميدان التعليم.