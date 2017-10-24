نفذت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة عسير ، صباح أمس برنامجا تدريبيا لعدد من رواد النشاط في مدارس المنطقة ، تناول طرق تفعيل النشاط في المدارس .
وأوضح رئيس قسم النشاط العلمي بتعليم المنطقة الأستاذ يحيى عبود ، أن البرنامج استهدف ثلاثين متدربا من مختلف المدارس ، ويستمر على مدى يومين ، مشيرا إلى أن البرنامج يستعرض دليل النشاط الطلابي لجميع المراحل ، إضافة إلى ورشة عمل مشكلات ملاحظة نتيجة تطبيق الدليل وحلولها ، والدليل التنظيمي لحصة النشاط ، وجائزة التميز لساعة النشاط غير الصفي ، كما استعرض البرنامج الدليل التنفيذي للمشروعات المركزية للنشاط الطلابي ، وخطة النشاط في المدرسة ،وورشة عمل احتياجات تنفيذ النشاط الطلابي داخل المدرسة .