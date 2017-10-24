أقام قسم التخطيط والمعلومات برنامجاً تدريبياً بعنوان (بناء الخطة التشغيلية)بحضور مدير التعليم ومساعديه وقيادات الإدارة
وتخلل البرنامج كلمة لمدير التعليم ثم وصفاً منهجياً لخطوات وإجراءات بناء الخطط للأقسام والإدارات للدكتور /بدر الغفيلي مدير التدريب التربوي بالإدارة
ثم عقدت ورشة عمل لذات البرنامج
وشهد اللقاء عددا من المداخلات والاراء من رؤوساء الاقسام والإدارات في ضوء الأهداف العامة والمبادرات ومؤشرات قياس الأداء التعليمي.
وتخلل البرنامج كلمة لمدير التعليم ثم وصفاً منهجياً لخطوات وإجراءات بناء الخطط للأقسام والإدارات للدكتور /بدر الغفيلي مدير التدريب التربوي بالإدارة
ثم عقدت ورشة عمل لذات البرنامج
وشهد اللقاء عددا من المداخلات والاراء من رؤوساء الاقسام والإدارات في ضوء الأهداف العامة والمبادرات ومؤشرات قياس الأداء التعليمي.