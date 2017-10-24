دشن مدير عام التعليم في منطقة عسير بالإنابة الأستاذ سعد الجوني، البرنامج الإلكتروني الخاص بانتخابات المجالس الطلابية “الإصدار الثاني ” بثانوية ذات الصواري ، وإعلان أسماء الطلاب الفائزين بمقاعد المجالس الطلابية للعام الدراسي ١٤٣٩/١٤٣٨، وذلك من خلال تمرير البطاقة الخاصة بمدير عام التعليم بالإنابة على ” الباركود ” ، حيث تم استخراج النتائج إلكترونياً ،وذلك بحضور مدير مكتب التعليم بالمحافظة الأستاذ سعيد آل سويد .واستعرض مصمم البرنامج الأستاذ أحمد الشهري ، آلية عمل البرنامج الإلكتروني المخصص للانتخابات للمجالس الطلابية ، حيث تم إصدار بطاقة لكل طالب للانتخاب والترشح برقم خاص ، ويقوم بتمريرها على “الباركود” داخل غرفة التصويت المغلقة بشكل سريع ، لافتاً إلى أن ذلك يسهل عملية إنجاز التصويت في دقائق سريعة ، لتحقيق النزاهة والشفافية , جاء ذلك ضمن ختام البرنامج الانتخابي للمدرسة بحضور قائدها الأستاذ عبد الوهاب دعجم ، ومنسوبي المدرسة.
لتحقيق النزاهة والشفافية برنامج إلكتروني لانتخابات المجالس الطلابية بخميس مشيط
لتحقيق النزاهة والشفافية برنامج إلكتروني لانتخابات المجالس الطلابية بخميس مشيط
صحيفة التعليم الالكترونية : خميس مشيط
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