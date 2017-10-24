عبّر مدير إدارة القيادة المدرسية بالوزارة الأستاذ محمد بن عبد الرحمن بن مشعف المشعف عن بالغ شكره للزملاء بإدارة العامة للتعليم بمنطقة مكة المكرمة وفي مقدمتهم الأستاذ محمد بن مهدي الحارثي والمساعدين للشؤون التعليمية ومديري الإشراف ورؤساء القيادة المدرسية في قطاعي ( البنين والبنات )وكل الزملاء العاملين في الإدارة المدرسية واللجان المشاركة الذين أسهموا في إنجاح ملتقى برنامج مؤشرات الأداء المدرسي ( الكمي والنوعي) المقام حالياً بمكة المكرمة بمشاركة 90 مشرف ومشرفة قيادة مدرسية من 45 إدارة تعليمية.
وحول الملتقى أوضح آل مشعف: أنه برنامج خاص بتطبيق مؤشرات قيادة الأداء الإشرافي والمدرسي “الكمي والنوعي” الإصدار الخامس المُحكّم من خلال خبرة أربع سنوات مضت في تطبيق المؤشرات، وفي هذا العام الخامس يتميز بإضافة مؤشرات لأداء المعلمين، فأصبحت المنظومة متكاملة في الإصدار الخامس شاملةً المعلمين وقادة المدارس والمشرفين التربويين والمكاتب التعليمية ورؤساء الأقسام.
وحول التكاملية بين برنامجي نور ومَكِّن بيّن مدير إدارة القيادة المدرسية بالوزارة أن برنامج مكّن الخاص بمؤشرات قيادة الأداء الإشرافي والمدرسي في تناغم كبير وانسجام من حيث “الداتا “ونقل البيانات مع برنامج نور، ولم يكن هناك أي أعباء مضافة على الزملاء قادة المدارس ولا على المشرفين التربويين ولا على المكاتب التعليمية في هذا العام؛ حيث تم تصدير البيانات من برنامج نور إلى برنامج المؤشرات عن طريق ملفات ( إكسل ) بكل دقة متناهية.
أمّا بالنسبة للزيارات الإشرافية للمدارس، والزيارات الخاصة بدعم تطبيق منظومة الأداء الإشرافي المدرسي فالفريق يعمل حالياًعليها؛ ليكون هناك تكامل بين البرنامجين نور ومكّن في أقرب وقت ممكن. وفيما يتعلق بجانب التحصيل الدراسي، فما يتعلق باختبارات المعلمين والتوثيق النهائي لمستوى تحصيل الطلاب فهذا أمر يخص المدرسة، أما ما يتعلق بتحصيل الطلاب فيما يخص المؤشرات والوقوف على جوانب الخلل خاصة فبرنامج مكّن لمؤشرات قياس الأداء الإشرافي والمدرسي يتولى هذا الجانب.
وحول النمطية التقليدية الإلقائية في تقديم برنامج مؤشرات الأداء المدرسي الحالي للمشاركين فيه بالملتقى؟ علّل المشعف: بأن حجم الإصدار الخامس كبير جدا، ويفترض أن يُشرح في ستة أيام، ولكن لضيق الوقت المحدد للبرنامج بأربعة أيام طلبنا من الزملاء المقدمين لأوراق العمل اختصارها، فلو أضفنا ورش عمل لاحتجنا إلى وقت إضافي آخر!
لكن البرنامج يُنفذ على حلقات؛ فهو الآن خاص بمشرفي القيادة المدرسية المسند لهم تطبيق مؤشرات قيادة الأداء الإشرافي والمدرسي في إدارات التعليم. وفي برنامج آخر أقيم بمنطقة الباحة للأخصائيين، والإخصائيون ومنسقو إشراف القيادة المدرسية سيكونون مسؤولين عن تمكين وإثراء زملائهم في كل إدارات التعليم عن محتوى البرنامج، وستلحق ذلك برامج إلكترونية تشرح مفردات البرنامج الحاسوبي وتبسيط المنظومة من خلال مذكرة تفسيرية بحيث يسهل على كل الزملاء في الميدان التربوي من قائدي وقائدات المدارس والمشرفين والمشرفات التعامل مع الإصدار الخامس بكل حرفية واقتدار.
وحول التوقع لبرنامج مكّن مستقبلاً؛ أكد آل مشعف: أن البرنامج سيقود العمل للجودة العالية بأقل التكاليف والأعباء، فالبرنامج ضخم جداً ويستوعب مساحة كبيرة من المستخدمين كما يستوعب جميع مدارس المملكة ( بنين وبنات ) وكل المعلمين وقادة المدارس والمشرفين، فقد رُسم له كي يقود العمل ويلبي جميع الاحتياجات والمتطلبات الإشرافية والمدرسية في المرحلة المقبلة وفق رؤية المملكة 2030 والتحول الوطني 2020.