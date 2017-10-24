برعاية مساعدة مدير عام التعليم للشؤون التعليمية الدكتورة آمنة محمد صالح الغامدي اختتمت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة مكة المكرمة ممثلةً في إدارة نشاط الطالبات التصفيات النهائية للمشروع الوزاري (مشروع المهارات الأدبية في فروع المسابقة الثلاثة (الإلقاء والارتجال ، الشعر العربي الفصيح والقصة القصيرة ) على مستوى منطقة مكة المكرمة وذلك يوم الثلاثاء الموافق ١٤٣٩/٢/٤هـ بمركز تدريب الطالبات بالفيحاء .
هذا وقد استهل البرنامج بتلاوة عطرة من الذكر الحكيم ، تلاه السلام الملكي ، عقب ذلك كلمة مساعدة مدير عام التعليم للشؤون التعليمية الدكتورة آمنة محمد صالح الغامدي والتي رحبت من خلالها بجميع الحاضرات، معبرةً عن بالغ سعادتها بهذه المناسبة الجديرة بالذكر , مقدمةً جزيل شكرها لمديرة نشاط الطالبات جميلة القليطي وفريق عملها المميز من مشرفات ورائدات نشاط وخاصةً المجال الثقافي على كل ماقدمنه من جهود مميزة مثمرة ساهمت في إنجاح هذه التصفيات ، مشيدةً بمستوى طالباتنا الرائع الذي شهده لهن تعليم مكة ، الأمر الذي يدعو للفخر والاعتزاز بتلك الطاقات والإمكانات الرائعة.
ومن جانبٍ آخر أبانت الغامدي بأن مشروع المهارات الأدبية يعد نقلة نوعية رائدة لزرع روح التنافس بين الجميع وتؤكد على فخرنا واعتزازنا بلغتنا العربية الأصيلة ، ومايسهم به المشروع في تنمية مواهب الطالبات وبناء شخصية المواطنة الصالحة و تعميق مفهوم الاعتزاز بالدين والوطن في نفوسهن وإثراء الحصيلة اللغوية لديهن، متمنيةً دوام التقدم والتميز لجميع الطالبات .
تلا ذلك كلمة مديرة إدارة نشاط الطالبات جميلة القليطي والتي توجهت من خلالها بالشكر الجزيل للإدارة العامة لنشاط الطالبات بوزارة التعليم على تبنيها المشروع الوطني للثقافة فرع المهارات الأدبية ، كما قدمت عميق شكرها وامتنانها للإدارة العامة لتعليم منطقة مكة المكرمة على دعمهم وتحفيزهم نحو الإبداع والتميز والارتقاء بمستوى طالباتنا , مهنئةً الطالبات الفائزات أديبات المستقبل .
هذا وقد أوضحت بأن المشروع يأتي منسجماً مع توجهات وزارة التعليم ومتسقاً مع أهدافها الرامية إلى النبوغ والإبداع في فنون الأدب والذي يهدف بدوره إلى صقل موهبة الطالبة وتنمية الذائقة الأدبية لديها وذلك من خلال توفير فرص التنافس الشريف في مهارات الارتجال ونظم الشعر وكتابة القصة مما يكسبها الثقة في قدراتها وإمكاناتها ويساعدها على الانطلاق نحو الإبداع في عالم الأدب بخطى ثابتة ومنهج سليم .
ثم تنوعت من بعد ذلك فقرات البرنامج بين أناشيد وقصائد ترحيبية ، كما استعرضت الطالبات بعضًا من إبداعاتهن في مجال القصة القصيرة والارتجال والإلقاء والشعر العربي ، عقب ذلك فيديو مرئي سلط الضوء على مشروع المهارات الأدبية.
فيما تهدف التصفيات إلى صقل مواهب الطالبات الادبية وتنمية مهارات الحفظ والإلقاء والكتابة الأدبية لدى الطالبات وتعزيز الثقة لدى الطالبات ومساعدتهن على بناء شخصياتهن وتقدير الإنتاج الأدبي للطالبات وتشجيعهن على التعبير عن أفكارهن بأسلوب أدبي إبداعي.
وفي ختام التصفيات كرّمت مساعدة المدير العام للشؤون التعليمية الفائزات في مجالات المنافسة على النحو التالي : في مجال الشعر العربي الفصيح حصلت على المركز الأول الطالبة شذا خليفة المعبدي من الثانوية الأولى بحرة المجاهدين ، وحصدت الطالبة جمانة طارق قدير من الثانوية الرابعة والعشرين على المركز الثاني ، ومن الثانوية السادسة لتحفيظ القرآن الكريم أحرزت الطالبة منى عوضة الغامدي المركز الثالث.
وفي مجال القصة القصيرة حققت الطالبة المركز الأول الطالبة ليلى عبده علواني من الثانوية الخامسة والأربعين ، فيما حصدت الطالبة سارة محمد رضوان المركز الثاني و وفازت الطالبة نداء عبد المنعم الزرمة من الثانوية الأولى بالمركز الثالث.
وفيما يخص مجال الإلقاء والارتجال فقد أحرزت الطالبة يارا ضيف الله الزهراني المركز الأول من المتوسطة الأولى لتحفيظ القرآن الكريم، وحصدت الطالبة عهد حميد العتيبي المركز الثاني من المتوسطة الأولى بحره المجاهدين ، بينما حققت الطالبة عالية حميد العبدلي المركز الثالث من المتوسطة الثامنة عشر.