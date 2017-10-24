أطلقت المديرية العامة للشؤون الصحية بمنطقة مكة المكرمة بالتعاون مع إدارة تعليم المنطقة ممثلةً بالشؤون الصحية المدرسية اليوم الأحد حملةً لتحصين جميع طلاب وطالبات الصف الأول الابتدائي داخل المدارس ولمدة أربعة أسابيع , بواسطة فرق من الشؤون الصحية وتحت إشراف طبي كامل من أطباء وطبيبات.
وأوضح مديرالشؤون الصحية المدرسية بتعليم منطقة مكة المكرمة الأستاذ محمد بن مستور الصليمي أنه تم التعميم على جميع المدارس الابتدائية الحكومية والأهلية للبنين والبنات بموعد الحملة وكذلك خطوات تنفيذها ، وذلك لأهميتها وأثرها الإيجابي على صحة الطلاب والطالبات.
وأهاب الصليمي بكافة قادة وقائدات المدارس بضرورة التأكد من أن جميع الطلاب والطالبات المستجدين للعام الدراسي الحالي قد تم تطعيمهم بالجرعة الأساسية , والتي تكون ضمن جدول التطعيمات الوطني من لقاح شلل الأطفال الفموي والثلاثي أو الثنائي البكتيري , والثلاثي الفيروسي , والجديري المائي , وذلك بتكليف المرشدين الصحيين للتنسيق مع فريق التطعيم , وإعداد بيان خاص بجميع طلاب وطالبات الصف الأول , وتجهيز المكان المناسب لهم لأداء مهمتهم وتوفير كل ما يساعد على نجاح الحملة .
مشيراً إلى ضرورة إخطار فريق التطعيم في حال وجود طفل مصاب بأحد الأمراض المزمنة حتى يتم التعامل مع الحالة بالصورة الصحيحة , لافتاً إلى أن الجرعة المعطاة في هذه الحملة أساسية حسب الجدول الوطني للتطعيمات وبالتالي لا تحتاج لموافقة أولياء الأمور .