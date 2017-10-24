نفذت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة مكة المكرمة ممثلة بوحدة تطوير المدارس (بنين) اليوم الاثنين ٣ / ٢ / ١٤٣٨ هـ برنامج المراجعة الذاتية لمدارس تطوير بمكتب تعليم بحرة وذلك باستخدام منهج ( توطين التدريب ) بعقد البرنامج في مقر المدرسة.
حضر البرنامج ١٠ متدربين من مدرسة بحرة الابتدائية تم تدريبهم على تحقيق هدف البرنامج من تمكين لجنة الجودة والتميز من تشخيص واقع المدرسة في مدارس تطوير.
علمًا بأن البرنامج يأتي ضمن خطة تطوير للفصل الأول من عام 1438/1439هـ والتي يشرف عليها البرنامج الوطني لتطوير التعليم العام من خلال شريكه المنفذ للمشروع شركة تطوير للخدمات التعليمية.