رعى معالي نائب وزير التعليم الدكتور عبدالرحمن العاصمي مساهمات وشراكات بين القطاع الخاص وتعليم مكة المكرمة بقيمة تقديرية تزيد عن 125 مليون ريال سعودي.
وتمثلت هذه المساهمات والشراكات في توقيع عقد تشغيل مركز خديجة بنت خويلد للتوحد من قبل أحد رجال الأعمال بقيمة إجمالية تزيد عن 15 مليون ريال سعودي ؛ وحضر التوقيع وكيل الوزارة للتعليم الأهلي الدكتور سعد آل فهيد إلى جانب حضور مدير عام التعليم بمنطقة مكة المكرمة الأستاذ محمد بن مهدي الحارثي ومدير مكتب التعليم الأهلي الدكتور فهد الزهراني .
وكذلك توقيع عقد استفادة من مرفق تعليمي يملكه رجل الأعمال منصور أبو رياش وذلك لإنشاء مجمع تعليمي لمدارس أهلية ؛ حيث تبلغ مساحة المرفق 15 ألف متر مربع وتزيد قيمته السوقية أكثر من 60 مليون ريال سعودي وسيتم تنفيذه خلال عام حسب الاتفاقية المبرمة
كما رعى معاليه تسليم مرافق تعليمية عبارة عن أربعة أراضٍ تبرع بها رجل الأعمال منصور أبو رياش في مواقع حيوية للمدارس الحكومية بمكه بقيمة تقديرية تزيد عن 50 مليون ريال بمساحة تقدر بـ 22 ألف متر مربع ؛ وقد ثمن معالي نائب وزير التعليم هذه المبادرة من رجل الأعمال موجهاً معاليه بإطلاق اسم الشيخ منصور أبو رياش على أحدالمدارس الحكومية تقديراً لدعمه بتبرعة بمجموعة من الأراضي لبناء مدارس بمكة.
وقد أثنى معالي نائب وزير التعليم الدكتور عبدالرحمن العاصمي على جهود تعليم مكة في تبني أفكار جديدة للتشغيل بالشراكة مع القطاع الخاص متمنياً أن تُسهم هذه الشراكات في دعم الميدان التعليمي وأن تدعم تحقيق رؤية المملكة 2030 في بناء بيئة مدرسية محفزة، وجاذبة ومرغبة للتعلم ، مرتبطة بمنظومة خدمات مساندة ومتكاملة.
من جانبه أوضح المدير العام للتعليم بمنطقة مكة المكرمة الأستاذ محمد بن مهدي الحارثي أن رعاية معالي نائب وزير التعليم الدكتور عبدالرحمن العاصمي لمثل هذه المساهمات لهي دعمٌ لتنمية الشراكة المجتمعية وهي من أهم أهداف رؤية السعودية في التعليم من خلال رؤية 2030 مقدماً شكره وتقديره لمعالي نائب وزير التعليم ولرجل الأعمال منصور أبو رياش على دعمه السخي لطلاب وطالبات مكة متمنياً أن تكون هذه الإسهامات يتلوها مثيلاتها لتدعم رؤية المملكة في تكاتف القطاع الخاص والحكومي لما يخدم الوطن وأبنائه.