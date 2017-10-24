انطلقت فعاليات البرنامج الوزاري “برنامج مؤشرات الأداء المدرسي “الكمي والنوعي” لمنسقي ومنسقات القيادة المدرسية صباح اليوم الأحد الموافق: 2/ 2/ 1439هـ بفندق جراند مكة، وذلك بحضور مساعد مدير عام التعليم بمنطقة مكة المكرمة للشؤون التعليمية الدكتور طلال بن مبارك الحربي ( بنين) ومساعدة المدير العام للشؤون التعليمية ( بنات ) الدكتورة آمنة الغامدي، ومدير عام الإشراف التربوي المساعد بالوزارة الأستاذ فهد بن حسن المقرن، ومساعدة مدير عام الإشراف ( بنات ) الأستاذة شذى محمد البريه، ومدير إدارة القيادة المدرسية الأستاذ محمد عبد الرحمن المشعف، ورئيس فريق المؤشرات الدكتور لطفي بن صالح المرضي، ومدير الإشراف التربوي بتعليم مكة الأستاذ عمر الأحمدي، ومديرة الإشراف التربوي بتعليم مكة الأستاذة لمياء بشاوري ورئيس قسم الإدارة المدرسية بتعليم مكة الأستاذ أحمد الصبحي و90 مشرف ومشرفة قيادة مدرسية من 45 إدارة تعليمية من كافة مناطق المملكة ومحافظاتها.
وأعرب المساعد للشؤون التعليمية الدكتور طلال بن مبارك الحربي – في كلمته بهذه المناسبة – عن سعادته وسعادة المدير العام للتعليم بمنطقة مكة المكرمة الأستاذ محمد بن مهدي الحارثي وكافة منسوبي تعليم مكة المكرمة باستضافة تعليم مكة لهذا البرنامج الوزاري في مهبط لوحي، مرحباً بجميع المشاركين والمشاركات فيه من مشرفي ومشرفات الوزارة ومشرفي ومشرفات القيادة المدرسية الذين يشاركون في البرنامج من مختلف المناطق والمحافظات، مشيراً إلى أن طرح مثل هذا البرنامج الهام وحضور هذه النخبة المتميزة من مشرفي ومشرفات القيادة المدرسية يُعد مؤشراً مبكراً لنجاح البرنامج. مضيفاً أنه سيكون لهذه المنظومة أثر إيجابي في الميدان التعليمي في جميع مناطق المملكة ومحافظاتها. ومؤكداً في ذات الوقت على أن الهدف الحقيقي من هذه المخرجات والمؤشرات- التي سيتناولها المشاركون خلال أربعة أيام – هو ظهورها وتقديمها بالجودة المطلوبة.
وشكر الدكتور طلال الحربي مشرفي ومديري العموم بالوزارة وإدارة الإشراف التربوي بتعليم مكة برئاسة الأستاذ عمر الأحمدي، ومديرة الإشراف التربوي بمكة الأستاذة لمياء بشاوي، كما شكر منسوبي القيادة المدرسية بتعليم مكة برئاسة الأستاذ أحمد الصبحي وجميع المشاركين والمشاركات من المشرفين والمشرفات واللجان المنظمة لهذا البرنامج الوزاري المهم.
فيما أكدت مساعدة مديرة عام الإشراف بالوزارة ( بنات) الأستاذة شذى محمد البرية في كلمتها أن الإشراف التربوي يسعى إلى غاية تحقيق جودة التعليم، وتحسين نوعيته لكونه من العمليات التربوية الحيوية المصاحبة لعمليات التعليم والتعلّم بالمدرسة. مشيرة إلى أن هناك تغيير نوعي في الإشراف القائم على النظرية والتطبيق الذي يفرض التحديات السريعة لمواكبته، مما يحتم المبادرة بمراجعة الأدوار والممارسات الإشرافية.
وأبانت الأستاذة شذى أن الإدارة العامة للإشراف التربوي ( بنين- بنات) اتجهت لتصميم وتفعيل نظام مؤشرات قيادة الأداء الإشرافي والمدرسي لتوجيه الجهود وضمان جودة الأداء والمخرجات، مشيرة إلى أن ذلك يأتي انطلاقاً من التوجهات المستقبلية لتحقيق رؤية المملكة 2030، ومنهج استراتيجي تستخدمه جميع المؤسسات ذات الأداء الفعّال حول العالم. وأعربت عن سعادتها باكتمال المنظومة في العام الدراسي 38/ 1439هـ وتطبيقها على جميع الفئات المستهدفة في الإشراف التربوي والتي شملت؛ إدارات الإشراف ومكاتب التعليم ورؤساء الأقسام والمدارس والمعلمين.
تلا ذلك ورقة عمل بعنوان ( الدور الفاعل لمشرف القيادة الـمدرسية من خلال برنامج مؤشرات قيادة الآداء الإشرافي والـمدرسي ) من تقديم مشرف تقنية المعلومات بتعليم مكة المدرب سعيد الأحمري والذي تطرق فيها إلى مفهوم نظام مكن والهدف العام منه والذي يتمثل في خدمة الميدان التربوي ، مبيناً الأهداف الخاصة للنظام والتي تتمحور حول توحيد فهم المؤشرات بناء على الضوابط المحددة وتوحيد التطبيق وفق آلية البرنامج المحكمة وزارياً وتقليل الهدر المالي الناجم عن الحسابات الورقية وتذليل العقبات التي تواجه العاملين في متابعة المؤشرات، موضحاً بأن عدد حسابات منسوبي التعليم يبلغ ٣٢٤٧٤٠ حساب ، لتخدم ٢٣٦٠٩ مدرسة ، فيما بلغ عدد مكاتب التعليم الأساسية والافتراضية ٤٥٤ مكتب .فيما بلغ عدد حسابات أولياء الأمور ٢٥٤٥٣٦٧ حساب ، كما سلط الضوء على أنواع الوثائق المهنية (الوثيقة المهنية السنوية للمعلم وللمدرسة وللمشرف التربوي ولمكتب التعليم ورئيس القسم ورؤساء الأقسام )،مستعرضاً العديد من النماذج والصفحات المهمة إلى تشرح آليات العمل على البرنامج .
وتضمن اللقاء العديد من المداخلات الإثرائية من منسقي ومنسقات القيادة المدرسية .
يُذكر أن برنامج مؤشرات الأداء المدرسي ( الكمي والنوعي ) هو برنامج وزاري تستضيفه الإدارة العامة للتعليم بمنطقة مكة المكرمة خلال الفترة 2-5/ 2/ 1439هـ بمشاركة 90 مشرف ومشرفة يمثلون 45 إدارة تعليمية من مختلف مناطق ومحافظات المملكة، وتطرح فيه العديد من أوراق العمل المتعلقة بمؤشرات الأداء المدرسي ( الكمي والنوعي ).على مدار أربعة أيام.