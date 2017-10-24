انطلقت بالإدارة العامة للتعليم بمنطقة مكة المكرمة ممثلة بإدارة النشاط الطلابي بوزارة التعليم اليوم الأحد الموافق 2 / 2/ 1439هـ ، فعاليات أولمبياد الخط العربي والزخرفة الإسلامية والذي تستضيفه إدارة نشاط الطالبات بتعليم مكة على مستوى الوطن برعاية من سعادة المدير العام للتعليم بمنطقة مكة المكرمة الأستاذ محمد بن مهدي الحارثي وبإشراف ومتابعة مساعدة المدير للعام للشؤون التعليمية الدكتورة آمنة بنت محمد الغامدي.
واُفتتح البرنامج بكلمة من مديرة الإدارة العامة للنشاط بالوزارة ريم أبو الحسن استهلتها بالترحيب بكل الزميلات سواء بالرياض أو بإدارة مكة المستضيفة لهذه المسابقة وجميع المشاركات بإدارات المملكة ، مُشيرةً إلى أن أولمبياد الخط العربي لهذا العام 1438_ 1439
في نسخته الثالثة جاء بعد أن حقق نجاحات كبيرة في العامين الماضيين ، ذاكرةً بأن الأولمبياد عبارة عن حزم تنافسية تنمي مهارات الخط العربي وهي تأتي بمسارين عملي ونظري ، منوهةً على أن مثل هذه المسابقات والبرامج تنمي قيم المواطنة، وتعزز الهوية الوطنية لدى الطالبات .
وفي ختام الكلمة قدمت الشكر لإدارة مكة بقيادة المدير العام الأستاذ محمد مهدي الحارثي، ومساعدة المدير العام للشؤون التعليمية بمكة د. آمنة الغامدي ، ومديرة إدارة النشاط الفني والمهني بالوزارة منال الرويشد، ومديرة إدارة النشاط بمكة جميلة القليطي ، ومُنسقة البرنامج المشرفة بإدارة النشاط ورئيسة المجال الفني والمهني والمنسقة الإدارية للاولمبياد الفني المهني سميرة شهرخاني ، ومدرب الحقيبة الوزارية إبراهيم العرافي المعلم بمتوسطة عبدالله بن عمر بمكة ، والمدربة فاطمة وارس الوكيلة بالابتدائية 62 بمكة ، وكل المشاركات والمشاركين بإدارات البنين والبنات بجميع المناطق دون استثناء ، وشكر خاص لإدارة مكة على تنظيم الأولمبياد .
ومن جانبها أبانت مساعدة المدير العام الدكتورة آمنة الغامدي في كلمة ضافية لها بعد أن رحبت بالحضور من جميع أنحاء المملكة عن فخرها لهذه الاستضافة من إدارة مكة ممثلة بإدارة النشاط بقيادة مديرة نشاط الطالبات جميلة القليطي، موضحةً أن مثل هذه المسابقات التي تعتني بالخط العربي تبني مخرج نهائي يرتقي بالشخصية والذوق العام، ويؤصل القيم والهوية ويعززها لدى الطالبات اللاتي يعدن مناط المسابقة والأساس فيها ، مُشيرة إلى أن كل هذا الاهتمام من وزارتنا سواء من ناحية التدريب أو التنفيذ يولد لدى الطالبة الفخر والاعتزاز بهذا الخط الذي كُتبت به آيات القرآن الكريم ، مختتمة كلمتها بالشكر الجزيل لتبني هذه المبادرة والمشروع الرائع ، داعية بالتوفيق وتحقيق أهدافه المرجوة .
وكما قدمت مديرة إدارة النشاط جميلة القليطي
كلمة أوضحت فيها أن أولمبياد الخط العربي والزخرفة الإسلامية مسابقة أطلقتها وزارة التعليم ممثلة بالإدارة العامة لنشاط الطالبات وإدارة النشاط الفني والمهني وتستضيفها تعليم مكة المكرمة ممثلةً في إدارة نشاط الطالبات ، منوهةً على أن أولمبياد الخط العربي والزخرفة الإسلامية مسابقة تبرز المهارات الفنية التي يتمتع بها الطالبات لاسيما أن الخط هو موهبة فطرية تزداد جمالاً إذا صقلت وروعيت بأيدي محترفين، مُختتمة كلمتها
بالدعاء للطالبات بالتوفيق والفوز ،وأن يكون النجاح حليف الجميع، وأن يخرجن من هذا الأولمبياد بمهارات فنية عالية تفيد بها مجتمعها ووطنها
هذا وقد استهدفت الورش المشرفات ، والمعلمات المدربات للطالبات ، ورائدات النشاط بحضور بلغ 30 تربوية
وذلك بهدف تنمية المفاهيم والمهارات للمتدربين حول
(الخط العربي والزخرفة الإسلامية )وفق خطة وكالتي التعليم بالوزارة، حيثُ سيتم توضيح أهمية تاريخ الخط العربي والزخرفة الإسلامية وإبراز أهمية العناية بالخط العربي وجمالياته الذي رسمت حروف القرآن الكريم به،
مع اكتساب المعارف الفنية اللازمة نظريا وعملياً للخط العربي والزخارف الإسلامية للمتعلمين ، كما سيتمكنَّ من الاستفادة من الإرث العلمي والحضاري للفنون الإسلامية في برامج النشاطات الفنية ،كذلك اظهار الجماليات الفنية والقيم التشكيلية للحرف العربي والزخرفة الإسلامية، وإشراك المتعلمين تقدير الإنتاج الفكري الفني باستخدام مصادر معلومات مختلفة للوصول إلى نتائج جديدة ، وحتى يلم كذلك ويدرك بأسس الخط الكوفي المورق والمظفر والديواني الجلي ، مع توضيح عناصر الزخرفة الإسلامية والقدرة على تصميم لوحة خط عربي وزخرفة إسلامية بتناغم مؤسسي. كما سيشاركن في اقتراح المعايير لاختيار التصميم المناسب وفق مهارات المتعلمين .
الجدير بالذكر اشتملت المسابقة على مسارين عملي ويختص بالمرحلة الثانوية والمتوسطة ويندرج تحته الخط العربي فن وأصالة ، والزخرفة الإسلامية رموز ودلالة ، وحروفي. وفيما يتعلق بالمسار الثاني الذي يتجه للنظري يختص بالمرحلة الثانوية ويتمحور حول بحث علمي في مجال الخط ومعاييره وشروط كتابته.
علماً بأن الورش في مرحلتها الأولى خلال هذا الأسبوع ستستمر على مدار 3 أيام وهي موجهة لطالبات التعليم العام والأهلي والتربية الخاصة.