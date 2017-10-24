تنظم الإدارة العامة للتعليم بمنطقة تبوك ممثلة بالشؤون المدرسية قسم شؤون الصحة المدرسية بالتعاون مع المديرية العامة للشؤون الصحية ممثلة بالإدارة العامة للصحة المدرسية برنامجاً تدريبياً للمرشدين الصحيين بمدارس تبوك ومحافظاتها. وأوضحت رئيسة قسم الشؤون الصحية بتعليم تبوك هيفاء الأميلس أن البرنامج التدريبي سيعقد غداً ولمدة يومين تحت شعار ” نعمل معاً لتعزيز صحة النشء ” لـ215 مرشد صحي و304 مرشدات في 519 مدرسة بتبوك وقراها ، فيما سيعقد البرنامج في وقت لاحق للمرشدين الصحيين بمدارس المحافظات . وبينت أن البرنامج التدريبي يهدف إلى تدريب المرشدين الصحيين على برامج ومبادرات الصحة المدرسية تحقيقاً للدور القيادي للمدرسة في تعزيز صحة الطلاب والطالبات ، كما يهدف إلى تطوير مهارات المرشدين الصحيين في التنفيذ والمراقبة داخل المدرسة، تطبيقاً لسياسات وأهداف الصحة المدرسية ، مشيرة إلى أن هناك عدة برامج ستعقد بالتعاون مع المديرية العامة للشؤون الصحية في إطار الشراكات المعززة للتعاون المثمر بين القطاعات ذات العلاقة.
تعليم تبوك وصحة تبوك ينظمان برنامجا تدريبيا للمرشدات الصحيات
تعليم تبوك وصحة تبوك ينظمان برنامجا تدريبيا للمرشدات الصحيات
صحيفة التعليم الإلكترونية : تبوك - منيفة العنزي
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