اعتمد المدير العام للتعليم بمنطقة تبوك المكلف إبراهيم بن حسين العُمري اللجان العاملة في مشروع ثقافة الحوار ومهارات الاتصال على مستوى الإدارة الذي يسعى إلى ترسيخ ثقافة الحوار في المجتمع التعليمي، وإكساب الطلاب والطالبات المهارات اللازمة للحوار والاتصال الفعال. وأوضح المساعد للشؤون التعليمية بمنطقة تبوك رئيس لجنة المشروع ماجد بن عبد الرحمن القعير أن المشروع يهدف إلى تعميق الاعتزاز بالدين والولاء للملك والانتماء للوطن، ونشر ثقافة الحوار ومهارات الاتصال وتعزيز أخلاقيات الحوار بين أفراد المجتمع، والتأكيد على احترام أفكار الآخرين وآرائهم، ونبذ التعصب وفرض الرأي المخالف، وتحصين أفراد المجتمع المدرسي من الأفكار السلبية، وإكساب الطلبة المهارات اللازمة للحوار والاتصال الفعال، كما يستهدف المشروع شاغلي وشاغلات الوظائف التعليمية وطلاب وطالبات التعليم العام وأفراد المجتمع.ة، لافتا إلى أن الضوابط الفنية للإطار التنظيمي للمشروع تضمنت أن تكون الفعاليات معززة للمبادئ والقيم الإسلامية الأصيلة، والتركيز على الاتجاهات التي ترسخ قيم المواطنة، وأن تكون الفعاليات محفزة لمشاركة الموهوبين وذوي الاحتياجات الخاصة وأفراد المجتمع.
من جهة ثانية عقدت اللجنة التنفيذية لمشروع ” ثقافة الحوار ومهارات الاتصال” في مدارس البنات صباح اليوم , اجتماعاً برئاسة مساعدة المدير العام للشؤون التعليمية نجلاء بنت سليمان الشامان , لمناقشة خطط تنفيذ المشروع , وأبرز المهام والمسؤوليات للإدارات المعنية والمساندة على مستوى ادارة التعليم .
واستعرض الاجتماع وصف المشروع الذي يعنى بنشر ثقافة الحوار وتعزيز مهارات الاتصال من خلال إكساب الطالبات والمعلمات المهارات اللازمة التي تسهم في ترسيخ ثقافة الحوار والاتصال الإيجابي الفعاّل.