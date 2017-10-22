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دشن مدير إدارة الشؤون الصحية المدرسية بتعليم جدة الدكتور صالح الدقيل والدكتور عبدالله الصحفي مساعد مدير الشؤون الصحية للصحة العامة بمحافظة جدة اليوم (الأحد) حملة التطعيم لطلاب وطالبات المستجدين بالصف الأول الابتدائي بالجرعات الأساسية للقاحات, بمدرسة الإمام ابوعمرو البصري والتي تبدأ من اليوم الأحد 2/2/ 1439هـ وتستمر لمدة اربعة اسابيع.
هذا وحضر التدشين مدير مكتب تعليم الشمال حميد الغامدي ونخبة من مديري المدارس والمشرفين التربويين كذلك الدكتور فهد العقيل من الصحة المدرسية ومجموعة من الاطباء والممارسين الصحيين .
ومن جانبه أشار الدكتور صالح الدقيل مدير إدارة الشؤون الصحية المدرسية أنه تم التعميم على جميع المدارس الابتدائية الحكومية والأهلية للبنين والبنات بموعد الحملة وكذلك خطوات تنفيذها ، وذلك لأهميتها وأثرها الإيجابي على صحة الطلاب والطالبات.
وأكد “الدقيل” على أن حملة التطعيم ستكون بالتنسيق بين المدارس ممثلةبالمرشدين الصحيين, ومراكز الرعاية الصحية التابعة لها المدراس,
وتجهيز المكان المناسب لهم لأداء مهمتهم وتوفير كل ما يساعد على نجاحها، والتواصل مع أولياء الأمور لإبلاغهم بمواعيد حملة التطعيم وأهدافها