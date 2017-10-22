حصل المعلم عبدالعزيز بن طامي المتحمي مساء الأربعاء على جائزة مكتب التعليم بمحافظة الخبر
(رواد التغيير ) وذلك تكريماً له نظير مشاركاته المتميزة على مستوى الوزارة
جاء ذلك خلال حفل الجائزة السنوي عقب إعتماد أسماء الفائزين بالجائزة في جميع فروعها من قبل مدير مكتب
التعليم بالخبر الأستاذ سعيد القحطاني
وقد حضر الحفل سعادة محافظ محافظة الخبر الأستاذ سليمان الثنيان وسعادة وكيل الوزارة المدير العام للتعليم
بالمنطقة الشرقية الدكتور عبدالرحمن المديرس ومساعدي ادارة التعليم وعدد من المسؤولين
كل التوفيق للأستاذ عبدالعزيز المتحمي هذا التميز ومزيد من التفوق والنجاح