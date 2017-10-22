أختتمت شعبة الإدارة المدرسية بمكتب التعليم بشرق الدمام اللقاء الأول لقادة المدارس بحضور مدير المكتب محمد الزهراني مع مشرفي الإدارة المدرسية عبدالرزاق البابطين ومحمد الشهري يوم الخميس بعد أن استمرت أربعة أيام ، من يوم الاثنين في قاعة المعرفة بمكتب تعليم شرق الدمام .
وأشار مشرف الإدارة المدرسية عبدالرزاق البابطين أن هذا اللقاء يتحدث عن تعريف مبسط عن مؤشرات الأداء وهو الاصدار الخامس وأيضاً آلية تقويم الأداء الوظيفي للقائد ، كما ناقشوا كيفية آلية تقييم للخطط للقائد المدرسي .
كما شهد اللقاء إطلاق تطبيق “تحسين” الإلكتروني والذي يهدف إلى جدولة أعمال قائد المدرسة مع مكتب التعليم بشرق الدمام وتنفيذها ومتابعة سير العمل وتحسين الأداء المدرسي لقائد المدرسة والذي قام بتصميمه مشرف وحدة تقنية المعلومات بالمكتب الأستاذ خالد الغامدي .