يكرم مكتب “وفاء” لرعاية الطلاب والطالبات من أبناء وبنات شهداء الواجب ومنسوبي التعليم المتوفين بتعليم شرق الدمام بنين اليوم الأحد الطلاب الذين يتولى رعايتهم بحضور ورعاية مدير عام التعليم بالمنطقة الشرقية الدكتور عبدالرحمن المديرس وذلك في تمام الساعة التاسعة صباحاً بمدارس شمس الجزيرة بالدمام .
وأوضح مدير مكتب التعليم بشرق الدمام محمد أمبارك الزهراني إلى أن هذا التكريم نتطلع من خلاله إلى بذل كل الجهود من أجل الوصول لهذه الفئات وبذل الغالي والنفيس من أجلهم وفتح أبواب التعاون مع الجميع وخلق شركاء نجاح ، وأضاف أن مثل هذه المبادرة أقل ما يقدم للذين قدموا أرواحهم فداء للوطن في سبيل رفاهية وراحة أبناءهم الطلاب مقدماً شكره وتقديره لمدير التعليم بالشرقية وشركاء النجاح على دعمهم والوقوف مع هذه الفئة الغالية علينا جميعاً .
وأضاف سعود السبيعي منسق مكتب “وفاء” بتعليم شرق الدمام أن الطلاب المكرمين عددهم ثمانية طلاب والذي يقوم المكتب على متابعتهم والإهتمام بهم من الجوانب النفسية والإجتماعية والعلمية والصحية من خلال الشراكات المجتمعية .