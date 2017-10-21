تستضيف الإدارة العامة للتعليم بمنطقة مكة المكرمة البرنامج الوزاري مؤشرات الآداء المدرسي ( الكمي والنوعي) خلال الفترة 2-5/ 2/ 1439هـ بفندق جراند مكة، وذلك بمشاركة 90 مشرف ومشرفة يمثلون 45 إدارة تعليمية من مختلف مناطق ومحافظات المملكة.
ورحّب المدير العام للتعليم بمنطقة مكة المكرمة الأستاذ محمد بن مهدي الحارثي بكافة المشاركين والمشاركات في البرنامج الوزاري مؤشرات الآداء المدرسي الكمي والنوعي، متمنيًا لهم طيب الإقامة في مهبط الوحي بجوار بيت الله العتيق، ومؤكداً حرص الإدارة العامة للتعليم بمنطقة مكة المكرمة على تهيئة الأجواء اللازمة وتذليل كافة المعوقات لإنجاح هذا البرنامج الوزاري النوعي ليحقق أهدافه المنشودة.
من جهته أوضح رئيس قسم الإدارة المدرسية بالإدارة العامة للتعليم بمنطقة مكة المكرمة الأستاذ أحمد الصبحي أن هذا البرنامج يأتي ضمن خطة برامج وكالتي التعليم بالوزارة ( للبنين والبنات)، حيث يُنفذ في مكة المكرمة لمدة أربعة أيام اعتباراً من يوم الأحد 2/ 2/ 1439هـ، ويشارك فيه مشرف ومشرفة من كل إدارة تعليمية ممن أسند لهما الإشراف على تطبيق مؤشرات قيادة الآداء المدرسي في العام الماضي وتميزا فيها ليتوليا الإشراف على التطبيق هذا العام، وليشاركا أخصائي وأخصائية التقويم في تدريب مشرفي القيادة المدرسية في الإدارة ومكاتب التعليم.