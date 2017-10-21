أعلنت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة المدينة المنورة ممثلة في إدارة الاختبارات والقبول عن البدء بقبول طلاب وطالبات الانتساب الكلي اعتباراً من يوم الأثنين الموافق : 26/1/1439هـ ، الكترونياً عبر برنامج تسجيل الانتساب الكلي على الرابط : http://exams.medu.sa/ ويستمر إلى قبل بدء اختبارات الفصل الدراسي الأول بشهر وذلك وفقاً لما يلي :
1- يتاح الانتساب الكلي في جميع مدارس المنطقة الحكومية المتوسطة والثانوية (بنين – بنات) حسب التوزيع المرفق ، على أن تكون الأعداد المحددة هي الحد الأدنى للقبول ويمكن الزيادة إذا دعت الحاجة لذلك .
2- تلتزم كل مدرسة باختبار طلابها وطالباتها المتعثرين الذين تم تحويلهم في نظام نور إلى الانتساب الجزئي .
3- الالتزام بقبول الطلاب والطالبات المتقدمين عبر برنامج تسجيل الانتساب والتقيد بالتعليمات المرفقة .
4- يبدأ التسجيل في المرحلة الثانوية لمدة عشرة أيام للطلاب والطالبات الذين أدوا اختبارات الانتساب الكلي في نفس المدرسة ، على أن تتواصل المدرسة مع الطلاب والطالبات وحثهم على التسجيل المبكر في البرنامج الالكتروني .
5- تسجيل الطلاب والطالبات المقبولين في نظام نور مباشرة .
6- تطبيق ضوابط الانتساب للطلاب غير السعوديين ومنهم الخليجيين , وفقاً للتعميم الوزاري ، والتي من أهمها إثبات الإقامة فصلين دراسيين في المملكة ، وذلك بطباعة إثبات دخوله عن طريق نظام (أبشر ) قبل بداية اختبارات كل فصل دراسي ، ويستبعد قائد/ة المدرسة فوراً الذي يثبت عدم إقامته بالمملكة عدا اللذين اضطرتهم ظروفهم للسفر مدة قصيرة لا تتجاوز اسبوعين .