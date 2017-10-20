أشاد معالي نائب وزير التعليم الدكتور عبدالرحمن العاصمي بما يقدمه كشافو تعليم مكة من خدمات تطوعية جليلة لضيوف الرحمن في المسجد الحرام .
وقال العاصمي في اجتماعه بقادة وكشافة تعليم مكة : مارأيته محل الاعتزاز والتقدير والفخر بكم وبجهودكم مشيداً بما تقدمه إدارة تعليم مكة من متابعة واهتمام بخدمة ضيوف الرحمن جنباً إلى جنب مع رئاسة الحرمين والجهات ذات العلاقة .
ورافق معالي نائب وزير التعليم وكيل الوزارة للتعليم الأهلي الدكتور سعد آل فهيد ومدير عام التعليم بمنطقة مكة المكرمة الأستاذ محمد بن مهدي الحارثي ومدير إدارة نشاط الطلاب بتعليم مكة سعيد المبعوث .
من جانبه عد مدير عام تعليم منطقة مكة المكرمة الأستاذ محمد بن مهدي الحارثي أن زيارة معالي نائب وزير التعليم الدكتور عبدالرحمن العاصمي لمركز بادر التطوعي تُعد دعماً قوياً لقادة وطلاب كشافة تعليم مكة لما يبذلوه من جهد ويقدمون من خدمة راقية لضيوف الرحمن جعلتهم يفخرون بها ويتنافسون لها ؛ عاداً الزيارة مبادرة غير مستغربة من الدكتور عبدالرحمن للوقوف على جهود كشافة تعليم مكة التطوعية في خدمة ضيوف الرحمن بالمسجد الحرام.