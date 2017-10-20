كرم وكيل وزارة التعليم الأهلي الدكتور/سعد سعود الفهيد ومدير التعليم الأهلي الدكتور/فهد الزهراني مدارس عبد الرحمن فقيه النموذجية (بمراحلها الثلاث الابتدائية والمتوسطة والثانوي) وذلك بعد تحقيقها إنجاز غير مسبوق ، وهو فوز المراحل الثلاثة للمدارس بجائزة التميز على مستوى المملكة .
وحضر التكريم مديري التعليم الأهلي لبعض مناطق المملكة ومنسوبي التعليم الأهلي؛ وقام سعادة الوكيل بتكريم القادة يتقدمهم سعادة المدير العام للمدارس الاستاذ ناصر مهنا اليحيوي ومن ثم قادة المراحل الثلاث الأستاذ/ سليمان قطان قائد المرحلة الثانوية والأستاذ / مسلم الخطابي قائد المرحلة المتوسطة والأستاذ / طه باعقيل قائد المرحلة الابتدائية
وفي ختام التكريم قدم الأستاذ/ ناصر بن مهنا اليحيوي مدير عام المدارس الشكر لسعادة وكيل الوزارة وسعادة مدير التعليم الأهلي على هذه البادرة الرائعة ووعد الجميع بأن تكون هذه المدارس دائماً في طليعة مدارس المملكة متمنياً للجميع التوفيق والنجاح .