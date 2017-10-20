ينطلق يوم الثلاثاء المقبل، بفندق إنتركونتننتال بالرياض، فعاليات ملتقى فرط الحركة وتشتيت الانتباه، الذي تنظمه الإدارة العامة للتعليم بالرياض، بالتعاون مع مركز الملك سلمان لأبحاث الإعاقة، برعاية رئيس مجلس أمناء المركز الأمير سلطان بن سلمان بن عبدالعزيز.
ويستهلّ الملتقى فعالياته بكلمة الأمير سلطان بن سلمان بن عبدالعزيز، يتحدث فيها عن الجهود التي قدّمتها الدولة ومركز الملك سلمان لأبحاث الإعاقة لخدمة قضايا الإعاقة، ورعاية المعوقين في المملكة والتحديات الراهنة وسبل مواجهتها، يعقبها كلمة لمدير التعليم بمنطقة الرياض ثم تكريم المشاركين.
ويضم الملتقى جلستين علميتين يستعرض خلالهما عدد من الأطباء والأكاديميين والباحثين والمختصين أكثر من عشر أوراق وأبحاث علمية، تناقش اضطرابات فرط الحركة، وتشتيت الانتباه من النواحي العلمية والتعليمية والاجتماعية.
ويتحدث خلال الجلسة الأولى رئيس قسم فرط الحركة وتشتيت الانتباه، بالإدارة العامة للتربية الخاصة بمنطقة الرياض، يسرية الجزار، عن “الخدمات المقدمة للطلاب من ذوي فرط الحركة بإدارة التعليم بالرياض”، بينما يستعرض الدكتور خالد المحرج الأستاذ المساعد بكلية التربية بجامعة الملك سعود “العوامل المؤثرة في التعلم والعمليات العقلية الأساسية”.
ويقدم استشاري الطب النفسي بكلية الطب بمدينة الملك سعود الطبية الدكتور تركي البطي ورقة علمية عن “المنظور الطبي لاضطرابات فرط الحركة”، فيما يتحدث الأستاذ المساعد بكلية التربية الخاصة بجامعة الملك سعود، الدكتور عبدالكريم الحسين، عن “النسخة السعودية لمقياس فرط الحركة لدى الأطفال والمراهقين”.
وفي الجلسة الثانية، تستعرض استشاري الطب النفسي للأطفال الدكتورة سميرة الغامدي، ورقة علمية حول “العلاج السلوكي للطلاب من ذوي فرط الحركة”، وتتحدث الأخصائية النفسية بالمركز التشيكي للعلاج الطبيعي والتأهيل رواية السليمان عن “فعالية خطة تعديل السلوك لطلاب من ذوي فرط الحركة وتشتيت الانتباه”.
ويستعرض المشرف ببرنامج التوحد وفرط الحركة محمد الناجم “طرق تعامل أولياء الأمور مع أطفالهم من ذوي فرط الحركة”، فيما تناقش أخصائية العلاج بالفن روان آل عمران، ورقة بحثية حول “أهمية العلاج بالفن لذوي فرط الحركة”، كما تناقش المشرفة بإدارة التدريب التربوي علياء البازعي “النموذج المدرسي لاضطرابات فرط الحركة وتشتيت الانتباه”.