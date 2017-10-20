حقق طلاب المملكة المشاركون في أولمبياد الكيمياء العربي بالكويت 4 ميداليات ذهبية من بين 9 دول عربية شاركت في المسابقات التي نظمتها وزارة التربية الكويتية تحت مظلة اتحاد الكيميائيين العرب ، وبمشاركة الجمعية الكيميائية .
وجاءت اسماء الطلاب الفائزين على النحو التالي :
علي الأسمري ، وعبدالرحمن ال ادريس وبندر الحربي من إدارة تعليم الرياض و بدر الملحم من إدارة تعليم الأحساء .. كما حصل الطالب عبدالرحمن آل ادريس على المركز الأول لتحقيق أعلى درجة في اختبار العملي والنظري على مستوى الأولمبياد .
من جهته هنأ مدير عام النشاط الطلابي بوزارة التعليم الدكتور عبدالحميد المسعود الطلاب وأسرهم الكريمة على ما بذلوه من رعاية واهتمام ومجهود ، مؤكداً أن وزارة التعليم تفاخر بطلابها وطالباتها في كثير من المحافل المحلية والاقليمية على ما يحققوه من انجازات علمية .
يذكر أن مسابقة أولمبياد الكيمياء العربية مخصصة لطلاب المرحلة الثانوية على مستوى الوطن العربي وتقام في محورين أساسيين، يتعلق المحور الاول بالمعلومات الكيماوية النظرية في جميع أفرع علم الكيمياء، في حين يختص المحور الثاني بالجانب التطبيقي من خلال قياس معلومات ومهارات الطلاب في اجراء التجارب المخبرية .
طلاب المملكة يحصدون «ذهب» أولمبياد الكيمياء 2017
صحيفة التعليم الالكترونية : الرياض - حسن المرير
حقق طلاب المملكة المشاركون في أولمبياد الكيمياء العربي بالكويت 4 ميداليات ذهبية من بين 9 دول عربية شاركت في المسابقات التي نظمتها وزارة التربية الكويتية تحت مظلة اتحاد الكيميائيين العرب ، وبمشاركة الجمعية الكيميائية .
حقق طلاب المملكة المشاركون في أولمبياد الكيمياء العربي بالكويت 4 ميداليات ذهبية من بين 9 دول عربية شاركت في المسابقات التي نظمتها وزارة التربية الكويتية تحت مظلة اتحاد الكيميائيين العرب ، وبمشاركة الجمعية الكيميائية .
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