عقد المجلس الاستشاري اجتماعه الأول مؤخراً بقسم التربية الخاصة بكلية التربية في جامعة الملك سعود بعد ما تم تأسيسه بقرار من رئيس قسم التربية الخاصة سعادة الدكتور / نبيل مشرف المالكي.
ترأس الاجتماع الدكتور/ بدر السحيمي, عضو هيئة التدريس بقسم التربية الخاصة حيث أوضح أن المجلس الاستشاري يهدف إلى تعزيز التواصل بين الطلاب وإدارة القسم بما يعود بالنفع على مخرجات القسم ، وإشراك الطالب في صنع القرار ، وفي طرح المشكلات التي يواجهها الطلاب ومعـالجتها
وأضاف السحيمي بأن هذا المجلس سوف يساهم في حل العديد من مشاكل الطلاب من خلال المقترحات التي يتم رفعها للقسم من ممثلي المسارات بالقسم
وأردف السحيمي, بأهمية تفاعل طلاب أعضاء المجلس الاستشاري في طرح أفكارهم ومقترحاتهم من وجودهم بميدان النظام الأكاديمي مما يؤدي إلى نجاح هذا المجلس في طرح كل ما يهم الطلاب بالإضافة الى آلية التواصل مع أعضاء هيئة التدريس بالقسم.
ومن جانب أخر تحدث أمين المجلس الطالب/ رياض الفريح , أننا في فترة البداية ونسعى للتوجه نحو كافة الطلاب لتوعيتهم بدور المجلس ووضع آلية للتواصل بشكل مباشر مع كافة الطلاب.
ويعد المجلس الاستشاري هيئة استشارية تسعى لتحقيق المشاركة الطلابية في القرار الجامعي بما يخص طلاب قسم التربية الخاصة بجميع المسارات بجامعة الملك سعود بما يتفق مع الأنظمة واللوائح بالجامعة وللمشاركة في رسم الخطط الإستراتيجية التطويرية للقسم والأنشطة اللاصفية ولمعالجة كافة المشكلات التربوية والأكاديمية.
خرج الاجتماع بمناقشة الخطة المستقبلية للمجلس وبتشكيل ممثلي المسارات بالقسم من مرحلتين البكالوريس والدراسات العليا وتقسيم المهام بين أعضاء المجلس.