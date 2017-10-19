كرم مدير مكتب التعليم شرق المدينة المنورة الأستاذ سامي بن عوده السيد الطلاب الفائزين بالمسابقة الإلكترونية (رؤية وطن ) ومسابقة( رسالة في حب الوطن ) باللغة الانجليزية ، وتأتي هذه المسابقات ضمن فعاليات إحتفال المكتب بمناسبة اليوم الوطني ( ٨٧ ) للمملكة العربية السعودية ، وقد حضر حفل التكريم مساعد مدير المكتب للشؤون التعليمية الأستاذ جمال الصاوي ، ومساعد مدير المكتب للشؤون المدرسية الأستاذ عبدالرحمن الرشيدي وأولياء أمور الطلاب المكرمين.
مدير مكتب تعليم شرق المدينة يكرم الطلاب الفائزين بالمسابقة الإلكترونية (رؤية وطن) ومسابقة( رسالة في حب الوطن )
مدير مكتب تعليم شرق المدينة يكرم الطلاب الفائزين بالمسابقة الإلكترونية (رؤية وطن) ومسابقة( رسالة في حب الوطن )
صحيفة التعليم : المدينة المنورة - منصور البلادي
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