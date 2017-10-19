عقد مجلس إدارة مدرسة أبو عبيدة بن الجراح المتوسطة بالدمام اليوم الخميس ، الإجتماع الأول هذا العام ، بحضور الكادر التعليمي والإداري ، وذلك بمركز مصادر التعلم. حيث تطرق الإجتماع مناقشة أبرز المواضيع التربوية ، وتشكيل اللجان المدرسية ، وإستعراض إحتياج المدرسة لتطوير العملية التعليمية و السير بها نحو الأفضل . كما تم تدوين كافة مقترحات و توصيات الحضور في محضر لمتابعتها من قبل قائد المدرسة.
وبينً قائد المدرسة عبدالهادي القحطاني في بداية حديثه ، على ضرورة التعاون من قبل الجميع في كل الأمور ذات الصلة ، مما يعزز روح العمل الجماعي والسير بنجاح للعملية التربوية داخل المدرسة .
وأضاف القحطاني ، بأن الإدارة ترحب بجميع المقترحات البناءة والإيجابية التي من شأنها تعزيز الأداء بشكل أفضل وأكد على أهمية التعاون الجماعي للوصول إلى نتائج أفضل وقال ، بأنه ستكون هناك تغييرات إيجابية في أمور عديدة تخدم تعزيز السلوك الإيجابي ورفع المستوى التحصيلي للطلاب .
من جهته أوضح وكيل المدرسة للشؤون التعليمية والمدرسية أنور الغامدي ، بأن الإجتماع ناقش تعزيز دور المدرسة وإبراز أهدافها التي تسعى إلى تحقيق وتطوير المستوى التعليمي والتربوي للطلاب .كما تطرق على التأكيد على أهمية الصبر والجد والمثابرة لهذا العام وتعزيز الإيجابيات وتشجيع الطلاب للتميز وإبراز الأنشطة الإيجابية للمدرسة .
وفي الختام قدم قائد المدرسة شكره للمعلمين والإداريين لحضورهم ومناقشاتهم الإيجابية البناءة التي من شأنها تطوير مستوى الطلاب وتعزيز السلوك الإيجابي لديهم ورفع مستوياتهم الدراسية .