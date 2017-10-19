دشّن وكيل الوزارة للتعليم الأهلي الدكتور سعد بن سعود آل فهيد ظهر اليوم الخميس 29/ 1/ 1439هـ بمقر مكتب التعليم الأهلي بتعليم مكة المكرمة أربع مبادرات حديثة هادفة أطلقها مكتب التعليم الأهلي بمكة المكرمة، وذلك بمشاركة مدير عام التعليم بمنطقة مكة المكرمة الأستاذ محمد بن مهدي الحارثي، وبحضور مديري مكاتب التعليم الأهلي بمكة والرياض والمنطقة الشرقية وجدة والمدينة المنورة والطائف، ومشرفي مكتب التعليم الأهلي بمكة المكرمة.
حيث تهدف المبادرة الأولى “وفاء الوطن”، لتكريم أبناء شهداء الواجب بعدد 200 منحة دراسية (بنين وبنات) بتكلفة إجمالية بلغت 2 مليون ريال سعودي تكفلت بها عدد من المدارس الأهلية في قطاعي البنين والبنات، وتهدف المبادرة الثانية “جائزة وعد الوطن” لترجمة المشاعر الإيجابية الوطنية إلى وعود فعالة تسهم في تطوير وتنمية الميدان؛ وذلك من خلال الاستفادة من أفكار وتجارب المتميزين في تطوير الميدان تحت مظلة الوطن، وتشجيع ودعم المتميزين والارتقاء بإنجازاتهم من المستوى الفردي إلى المستوى الوطني. أما المبادرة الثالثة فعن “صلاحية عمل للمعلمين والمعلمات في المدارس الأهلية”، والتي تهدف لتطوير النموذج المعتمد حالياً لتسهيل العمل وجودة مخرجاته إلكترونياً مما يحقق عدد من المميزات التطويرية الهامة، فيما كانت المبادرة الرابعة عن “التدريب نحو الريادة ” والتي تتوافق مع رؤية 2030، حيث تهدف للتطوير المهني المستمر للمعلمين والقيادة التعليمية، بمشاركة الشؤون التعليمية وإدارة الإشراف التربوي وإدارة التدريب التربوي ومركز أطوار للتدريب والإشراف التربوي بالإضافة لمكتب التعليم الأهلي بمكة المكرمة.
كما قام الدكتور سعد بن سعود آل فهيد بزيارة مديري المكاتب الإدارية بمكتب التعليم الأهلي بمكة، اطلع خلالها على عرض لتجربة مكة في تفويض الصلاحيات .
ووجه وكيل الوزارة الدكتور آل فهيد شكره لمدير عام التعليم بمنطقة مكة المكرمة الأستاذ محمد بن مهدي الحارثي للجهود المخلصة التي تبذلها إدارة تعليم مكة ودعمها اللامحدود لتطوير التعليم الأهلي والارتقاء بمخرجاته، والعمل على تذليل كافة الصنعوبات والمعوقات.