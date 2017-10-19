بدأت الكلية التقنية بنجران بالتعاون مع الإدارة العامة للتعليم بمنطقة نجران في تنفيذ برنامج ” التثقيف التعليمي المهني ” والذي أعدته لطلاب المرحلة الثانوية خلال الفصل التدريبي الأول من العام التدريبي الحالي لتعريفهم بكيفية اختيار المسار المناسب بعد انتهاء المراحل الدراسية.
ويأتي برنامج” التثقيف التعليمي المهني” لتبصير الطلاب بقدراتهم وإمكاناتهم ومساعدتهم على اختيار المسار المناسب بعد إنتهاء المراحل الدراسية وتحقيقاً لما تضمنته رؤية 2030 من توجيه الطلاب نحو الخيارات التقنية والمهنية المناسبة واستكمالاً للتعاون المثمر بين المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني ووزارة التعليم.
انطلق تنفيذ البرنامج بمدرسة بن خلدون الثانوية حيث قدم علي بن عبدالله آل عتيق مدير العلاقات العامة والإعلام وعضو هيئة التدريب بالكلية محاضرة تثقيفية وإرشادية حول المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني والكلية التقنية وأنشطتها وتخصصاتها التقنية والمهنية وكيفية الإنخراط بها وكيفية تحديد الميول المهني .
مبيناً أهمية البرنامج والتي تعمل على التمكين من إختيار أفضل خيارات التعليم والعمل التقني والمهني، عن طريق بناء منظومة تثقيف مهني متكاملة متجانسة لدى الطلاب بهدف الموازنة بين الطموحات الشخصية وحاجات سوق العمل وتشجيع الطلاب على مبدأ احترام وتقدير جميع المهن وتوليد التوقعات لدى الشباب حول وظائف المبتدئين وغرس قيمة التدرج المستمر طوال العمل .