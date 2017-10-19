أطلقت إدارة التعليم مشروع المهارات و التدريب بمختلف مدارس حفر الباطن تحت إشراف النشاط الطلابي بشعبة البرامج العامة والتدريب . وبحضور رئيس قسم النشاط الطلابي الأستاذ فهد زايد الشمري .
أُقيم برنامجاً تدريباً حول تنمية المهارات والتدريب وذلك بمدرسة قرطبة الإبتدائية ومدرسة المحافظة الأهلية الإبتدائية ، وحضر البرنامج في مرحلته الأولى 160 طالباً من طلاب المرحلة الابتدائية
ويهدف البرنامج إلى إكساب الطلاب مهارات عدة منها مهارات التفكير ، والتدريب باللعب ،وطرق حل المشكلات بإستخدام ألعاب الذكاء .
وبيّن مشرف البرامج والتدريب الأستاذ عودة العنزي أن البرنامج يهدف إلى اكساب الطلاب مهارات التفكير بطرق مختلفة وباستخدام استراتيجية التعليم باللعب وطرق التفكير خارج الصندوق. وأشرف على تنفيذ البرنامج مشرف التدريب الطلابي الأستاذ حمدان بن نايف الشمري ،و قام على تدريب الطلاب كلاً من الأستاذ ماجد بن مبرد العنزي ، والمدرب الأستاذ يوسف بن صبّار العنزي .
و أفاد رئيس قسم النشاط الطلابي الأستاذ فهد زايد الشمري أن شعبة البرامج و التدريب تزخر بالعديد من المشاريع المركزية و التي هي ضمن خطط وكالة التعليم لهذا العام و أن برنامج مهارات التدريب ماهو إلا واحد من ضمن مجموعة برامج لاكتشاف و صقل مواهب الطلاب .