حققت إدارة التعليم بمحافظة حفرالباطن تميزاً جديداً حينما حققت 15 مقعداً من مقاعد التميز بمسابقة جائزة التعليم للتميز الثامنة , وحجز خمسة من منسوبي ومنسوبات حفر الباطن مقاعد ضمن العشرة الأوائل فيما فاز عشرة من منسوبي ومنسوبات تعليم حفرالباطن بدرع التميز .
وبارك سعادة مدير التعليم الأستاذ عايض بن نافع الرحيلي للزملاء والزميلات هذا الإنجاز قائلاً : “كم أسعدني فوز عدد من منسوبي ومنسوبات الإدارة في جائزة الوزارة للتميز في دورتها الثامنة لعام 1438/1437 بخمسة مقاعد ضمن العشرة الأوائل وبعشرة مقاعد ضمن فئة التميز… فتهنئتي للفائزين والفائزات ولمنسوبي أقسامهم ومدارسهم وأسرهم ولكم أيها القادة والقائدات ولفريق العمل معكم على جهودكم ومساندتكم لهم لتحقيق التميز في أشرف ميدان وإلى مزيد من التميز والإبداع” .
وفاز من تعليم حفرالباطن ضمن العشرة الأوائل
فئة المشرف التربوي : سلطان هايف الحربي من الإشراف التربوي
فئة المعلمة المتميزة : آسيا سعد محمد عبد الوهاب من تربية الأجيال الأهلية
فئة المعلم المتميز : تامر عبد النبي فارس إمام من الأكاديمية العصرية
فئة الطالبة المتميزة : مي وليد عيدروس كدة من الثانوية الثانية
فئة المرشد الطلابي المتميز: محمد صفوت عبد العزيز من الأكاديمية العصرية
أما الحاصلون على درع التميز/
فمن فئة الإدارة والمدرسة المتميزة :
خليل بن صالح علي الغامدي من شعلة الإيمان بحفر الباطن
هيفاء بنت صالح الكثيري من ثانوية الأبناء الثانية بحفر الباطن
ومن فئة المرشد الطلابي المتميز :
السيد محمد السيد سالم من نور الغد بحفرالباطن
هند فهيد إبراهيم الصعب الاتدائية الـ32
منار دهام الشريم من المتوسطة الثانية بحفرالباطن
وفئة المعلم المتميز:
فيصل حوري العنزي من منار السبيل بحفر الباطن
فوزية محمد الحربي من ثانوية الأبناء الثانية بحفر الباطن
فئة الطالبـ|ـة المتميز\ة :
محمد خالد إبراهيم من منار السبيل بحفر الباطن
شروق علي الجعيد من ثانوية السادسة بحفر الباطن
هلا عبد الله الرشيدي من الثانوية الأولى بالقيصومة