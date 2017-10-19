في امتدادٍ لليالي الوفاء.. أقام منسوبو ابتدائية القعقاع بن عمرو شرق مدينة الرياض حفل تكريم للأستاذ حسن بن جبران آل قحل بمناسبة تقاعده وذلك باستراحة السحاب ، بعد مسيرةٍ من العطاء امتدت لنحو إحدى وثلاثين عامًا كانت حافلةً بالانجازات والتفاني في خدمة التعليم ( معلمًا بمدرسة الإمام محمد بن سعود لمدة أربع سنوات ثم وكيلاً لها لمدة سنتين ثم قائدًا لابتدائية عمرو بن حزم لمدة سبع سنين فقائدًا لابتدائية القعقاع بن عمرو ست عشرة سنة وأنهى مسيرته التعليمية قائدًا لابتدائية أوس بن الصامت) .
وعبّر زملاء المحتفى به بكلمات اختلطت فيها المشاعر والأحاسيس الممزوجة بالحب والإخاء ذاكرين بعض مناقبه وذكرياته, داعين له التوفيق والسداد في حياته.
وقدم زملاء وأصدقاء المحتفى به الهدايا والدروع التذكارية بهذه المناسبة, وأخذت اللقطات التذكارية ثم انتقل الحضور إلى تناول طعام العشاء المعد بهذه المناسبة.
وقد عبّر الأستاذ حسن آل قحل عن سعادته بهذا التكريم الغير مستغرب من زملائه, وشكر كل من تكبّد مشقّة الحضور وساهم في إظهار حفل التكريم بصورةٍ لاقت استحسان الحاضرين وإشادتهم.