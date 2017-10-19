الدكتور آل فهيد وكيل الوزارة يجتمع بعدد من مديري مكاتب التعليم الأهلي على مستوى الوزارة

المحتوى السابق المحتوى التالي "العيسى" يوجّه بتكليف فريق قانوني لقضايا الاعتداء على المعلمين