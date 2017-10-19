كرم مساعد مديرعام التعليم للشؤون التعليمية بالمنطقة الشرقية جماعة التوعية الإسلامية بمدرسة الفاروق الابتدائية بالدمام المركز الثاني على مستوى المنطقة الشرقية بقيمة ” 10 ألاف ريال ” في منافسة برنامج ” توعيتي ” التي تقيمها إدارة التوعية الإسلامية بإدارة المنطقة وبحضور مفتي المنطقة الشرقية الشيخ علي بن صالح المري. وذلك بمقر مدرسة سعود الكبير الثانوية بالظهران حضرالتكريم قائد مدرسة الفاروق الابتدائية بالدمام الأستاذ/ إبراهيم الأنصاري والأستاذ/ عبدالكريم العبدلي مشرف ” التوعية الإسلامية بالمدرسة “
حيث أكد مساعد مديرعام التعليم للشؤون التعليمية بالمنطقة الشرقية الدكتور سامي العتيبي، بأننا في وزارة التعليم ننشد أن نأخذ بيد الطالب والطالبة، إلى السلوك الحضاري الأمثل والذي يعني أن نُولي القيم التربوية الاهتمام اللازم، والوقت الكافي والرعاية الأكمل حتى نصل بهم إلى الهدف المنشود.
كما أشار الدكتور العتيبي، خلال كلمته أمس بفعاليات اللقاء السنوي الثالث لمسؤولي التوعية الإسلامية بالمنطقة بأن العالم اليوم وهو يعيش مرحلة تواصل وانفتاح كبير على كل الثقافات والمجتمعات من خلال وسائل التواصل الاجتماعي وفضاء القنوات الإعلامية المنتشرة، يحتم على التربويين أن يخصوا القيم بمزيد اهتمام، لاسيما وأنا الأمة الإسلامية فريدة في قيمها وعقائدها وتصوراتها، التي تنعكس إيجاباً على سلوك الفرد وتصرفاته.
وفي ختام كلمته أكد العتيبي، على أهمية برامج التوعية الإسلامية في بناء شخصية الطالب المتوازنة في ظل المهددات الكثيرة، فضلاً عن دور المعلم تجاه الطلاب في تعزيز القيم وصقل المهارات .
من جهته أوضح ضيف الحفل فضيلة مفتي المنطقة الشرقية الشيخ علي بن صالح المري، في كلمة توجيهية له خلال اللقاء، على اهمية الدور الحيوي للمعلم باعتباره حجر الزاوية في العملية التربوية والتعليمية، مشيرا بأن التوعية الاسلامية هي ميدان خصب للدعوة والتأصيل، خصوصا وأن كثير من الطلاب يحب ان يسمع من معلمه كلمة طيبة وابتسامة، مشددا على اهمية إسداء النصيحة للطلاب وتوجيههم التوجيه الصحيح بالأخلاق والأخذ بيدهم للطريق السوي.