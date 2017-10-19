عقدت إدارة التعليم بمحافظة الرس مؤخراً لقاء بعنوان ( دراسة تقليص الفجوة بين الاختبارات التحصيلية والقدرات لطلاب وطالبات المرحلة الثانوية ) بحضور مدير التعليم الاستاذ سليمان الطعيسي ومساعده للشؤون التعليمية والمساعد للشؤون المدرسية والمساعدة للشؤون التعليمية ومدير الإشراف التربوي ورئيس الاختبارات والقبول وعدد من رؤساء الاقسام .
واستعرض اللقاء جملة من المواضيع والمؤشرات التي تخص الإختبارات بأنواعها وسبل التخطيط والتطوير لذلك .
ونتج عن هذا اللقاء تشكيل لجان تطويرية وتنفيذية تبدأ اعمالها خلال الأيام القادمة بإشراف ومتابعة من مدير التعليم .
وأُثري اللقاء بمداخلات من رؤساء ورئيسات الأقسام ونتج عنها توصيات يتم تطبيقها ومتابعتها في الميدان .