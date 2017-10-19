أطلق تعليم الزلفي مؤخراً برنامج رفق الإرشادي والذي يستمر لمدة أسبوع في جميع مدارس البنين والبنات ويشرف على تنفيذه قسم التوجيه والإرشاد بالإدارة ويتضمن جوانب توعوية وتدريبية للمتعاملين مع الأطفال.
ومن جانبه أوضح رئيس قسم التوجيه والإرشاد الأستاذ محمد الناصر أن البرنامج ينفذ من خلاله العديد من الأنشطة والمسابقات والفعاليات المتنوعة كالندوات والمحاضرات والزيارات والمسرح المدرسي والإذاعة المدرسية والمطويات وغيرها وإبرازها عبر حسابات وسائل التواصل الاجتماعي المعتمدة للمدارس، وأضاف الناصر إن البرنامج الإرشادي رفق ينفذ في الأسبوع الخامس من كل فصل دراسي ويهدف إلى رفع الوعي بحقوق الطفل وخفض العنف اللفظي والنفسي والبدني سواء في المدرسة أو خارجها في بيئة الطالب، وجعله منهجاً في التعامل مع الطلاب وبين بعضهم.